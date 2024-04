Borussia Dortmund: Nach heftiger Kritik-Welle – BVB-Star setzt deutliches Zeichen

Schwarz-Gelb verliert das Topspiel Dortmund – Stuttgart (0:1) denkbar knapp und muss so einen herben Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Qualifikation hinnehmen. Der BVB rutscht auf Platz fünf ab und muss weiter um die Teilnahme an der Königsklasse im nächsten Jahr bangen.

Doch ein Hoffnungsträger für die kommenden Wochen dürfte Karim Adeyemi sein. Der Offensiv-Akteur lieferte im Spiel gegen den VfB Stuttgart eine enorm starke Leistung ab und zeigte, warum er für Borussia Dortmund in den kommenden Wochen noch enorm wichtig werden kann.

Borussia Dortmund: Adeyemi unterstreicht seine Wichtigkeit

Seine Hinrunde war weit unter den Erwartungen. Adeyemi wirkte oft lustlos und konnte überhaupt nicht an seine Leistungen aus der vergangenen Rückrunde anknüpfen. Dafür bekam er deutlichen Gegenwind – sogar von den eigenen Fans hagelte es teilweise heftige Kritik.

Dazu kam seine Verletzung im Dezember, der Flügelflitzer zog sich einen Syndesmosebandriss zu und fiel in der Folge bis in den Februar aus. Doch seither wirkt er wie ausgewechselt und hat sich zuletzt wieder in die Startelf des BVB gespielt.

Drei Tore in fünf Spielen, darunter der enorm wichtige 1:0-Führungstreffer bei den Bayern. Doch auch abseits seiner Tore ist er für Schwarz-Gelb besonders wichtig – das hat er im Spiel gegen den VfB eindrucksvoll gezeigt.

Adeyemi dreht gegen Stuttgart auf

Von Beginn an hatte die VfB-Defensive große Probleme mit Adeyemi. Der 22-Jährige nutze seine Dribbelstärke und seine Geschwindigkeit, um ein ums andere Mal in gefährliche Situationen zu kommen. Man hat dem Offensiv-Akteur sein Selbstbewusstsein aus den kommenden Wochen deutlich angemerkt. Nur ein Treffer wollte dem gebürtigen Münchener nicht gelingen.

Doch mit so einer Leistung kann Adeyemi für Schwarz-Gelb in den kommenden und entscheidenden Wochen zu einem wichtigen Faktor werden. Seine Formkurve zeigt definitiv nach oben. BVB-Coach Edin Terzic hat derzeit wenig Argumente, Adeyemi nicht in die Startelf zu stellen.