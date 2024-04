Borussia Dortmund plant Transfer-Coup – wird Mislintat zum Ass im Ärmel?

Chris Führich ist aktuell eine der heißesten Aktien im deutschen Fußball. Der Spätzünder hat sich in dieser Saison mit seinen Leistungen bis in die Nationalmannschaft gespielt und weckt damit auch das Interesse zahlreicher Top-Klubs aus der Bundesliga. Auch Borussia Dortmund gehört wohl dazu.

Im Kampf um die Dienste von Chris Führich könnte Borussia Dortmund schon bald einen entscheidenden Vorteil bekommen – und der heißt Sven Mislintat. Denn der designierte BVB-Sportdirektor und Führich haben eine Vorgeschichte.

Borussia Dortmund: Kommt Führich zurück zum BVB?

Sieben Tore und sieben Vorlagen in 27 Spielen, eine unheimliche Dynamik und Kreativität am Ball – Chris Führich hat in dieser Saison den großen Durchbruch geschafft. Er ist einer der Gründe, wieso der VfB Stuttgart nach dem 27. Spieltag auf Platz drei steht und auf Champions-League-Kurs ist.

Die Belohnung folgte im Oktober, als Führich von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Nationalmannschaft berufen wurde. Inzwischen darf er sich große Hoffnung auf eine Teilnahme an der Heim-EM 2024 machen.

Wo Führich in der kommenden Saison spielt, ist noch unklar. Seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängerte er zwar erst Anfang Februar bis 2028. Allerdings soll er übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel besitzen. Diese soll beim Erreichen der Champions League bei rund 23,5 Millionen Euro liegen.

In der Jugend kickte Führich für den BVB, kehrte 2019 zurück und spielte für die 2. Mannschaft. Über den Umweg Paderborn landete er 2021 beim VfB Stuttgart. Jetzt soll Borussia Dortmund ernsthaft über eine Rückholaktion nachdenken.

Wird Mislintat zum entscheidenden Faktor?

BVB-Trainer Edin Terzic sagte vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart über den Flügelstürmer: „Ich kenne ihn schon lange. Wir haben ihn damals zur U16 dazu geholt. Damals war er körperlich etwas schwächer als heute. Die Fähigkeiten am Ball, die Kreativität, der Mut, die Beschleunigung, das alles war damals aber schon erkennbar“ Führich sei einen harten Weg gegangen, habe immer weiter gearbeitet und sich letztlich durchgesetzt.

Neben dem BVB sollen auch Bayern München, RB Leipzig und Bayer Leverkusen Interesse haben. Dortmund könnte aber einen entscheidenden Vorteil haben: Nicht nur, dass Führich aus der Region stammt und den Verein kennt, sondern mit Mislintat kommt nun wohl auch noch der Mann, der ihn 2021 zum VfB Stuttgart holte.

Mislintat steht kurz vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er schon bald beim BVB unterschreiben. Seine erste Amtshandlung könnte womöglich die Verpflichtung von Führich sein.