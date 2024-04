Borussia Dortmund: Ausgerechnet vor BVB-Duell – Ex-Star Dahoud muss bittere Pille schlucken

Spitzenspiel im Ruhrgebiet! Wenn am Samstagabend (6. April) Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart aufeinandertreffen, liegt ein Hauch von Champions League in der Luft. Schließlich geht es um die direkte Qualifikation für die Königsklasse.

Die Stuttgarter sind das Überraschungsteam der Saison. Und nur zu gerne würde Ex-BVB-Star Mahmoud Dahoud dem VfB dabei helfen, gegen Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) zu gewinnen. Vor der Begegnung muss er jedoch eine bittere Pille schlucken.

Borussia Dortmund: Dahoud vor Rückkehr

Es ist noch gar nicht so lange her, da trug der Mittelfeldspieler noch ein schwarz-gelbes Trikot. Erst im vergangenen Sommer setzte der BVB Dahoud vor die Tür, seinen Vertrag ließ man einfach auslaufen. Es ging nach Brighton und in die Premier League, doch schon im Winter verlieh ihn der englische Klub zurück nach Deutschland.

Am Samstag steht für Dahoud nun also die Rückkehr ins Westfalenstadion (das seinen 50-jährigen Geburtstag feiert) an. Jedoch sind seine Einsatzzeiten auch in Stuttgart überschaubar, weshalb keinesfalls sicher ist, dass er von Beginn an gegen Borussia Dortmund startet.

Entscheidung gefallen?

Und genau dieser Zustand sorgt nun für eine weitere bittere Nachricht für Dahoud. Im Sommer hätten die Stuttgarter die Chance, ihn für zehn Millionen Euro fest an sich zu binden. Wie die „Sport Bild“ nun allerdings berichtet, wird das nicht passieren!

Zu wenig hat er bisher offenbar gezeigt, um die Verantwortlichen von sich überzeugen zu können. Damit ginge es für Dahoud zurück nach England zu einem Klub, der ihn schon nach sechs Monaten nicht mehr haben wollte. Nicht die angenehmste Situation.

Borussia Dortmund: Big Points oder Rückschlag

Noch hat er aber einige Wochen, um die Bosse aus Stuttgart auf seine Seite zu ziehen – vielleicht schon gegen den BVB. Der wiederum will mit einem Sieg Big Points im Kampf um die Champions League sammeln. Mit drei Punkten würde man den Stuttgartern auf die Pelle rücken.

Im umgekehrten Fall würde Stuttgart Borussia Dortmund um sieben Punkte enteilen. Dann bliebe wahrhaftig nur noch der Kampf mit RB Leipzig um Platz vier übrig.