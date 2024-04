Borussia Dortmund: Wird der Alptraum Realität? Dieser Anblick wäre eine schallende Ohrfeige

Der 25. Mai 2023 – er wird Fans von Borussia Dortmund wohl noch viele Jahre einen Schauer über den Rücken jagen. Alles sah danach aus, als würde die Meisterserie des FC Bayern endlich gebrochen. Doch nach dem 2:2 gegen den FSV Mainz weinten 80.000 schwarz-gelbe Fans mit ihren Spielern und dem Trainer.

In dieser Saison hat Borussia Dortmund mit dem Meisterrennen überhaupt nichts am Hut. Und doch könnte ein ganz bitterer Alptraum Realität werden. Feiert ein anderer Verein ausgerechnet beim BVB den ersten Meistertitel seiner Klubhistorie?

Borussia Dortmund droht schlimmes Szenario

Gerade erst feierte das Westfalenstadion zu Dortmund seinen 50. Geburtstag (hier liest du mehr dazu). Schon in wenigen Wochen könnte die nächste Fete steigen – dann nur halt nicht mit schwarz-gelber Beteiligung. Denn Bayer Leverkusen wirbelt weiter unaufhaltsam durch die Bundesliga.

Wer einen kleinen Restzweifel hatte, die Mannschaft von Xabi Alonso könnte doch noch einbrechen, der sah sich am vergangenen Wochenende eines Besseren belehrt. Gegen die TSG Hoffenheim drehte Bayer kurz vor Ende das Spiel, sackte drei Punkte ein und vergrößerte seinen Vorsprung auf Platz zwei – auch weil Borussia Dortmund kurze Zeit später gegen Bayern München gewann.

Den ersten Liga-Sieg beim Rekordmeister seit zehn Jahren feierte der BVB jubeltrunken. Allerdings sorgt ausgerechnet das dafür, dass sich Bayer nun beim Gastspiel in Dortmund zum Meister krönen kann.

So wird Bayer beim BVB Meister

Was muss dafür passieren? In den kommenden Wochen spielt Leverkusen gegen Union Berlin, Werder Bremen und eben den BVB. Gewinnt die Werkself alle drei Spiele, können sie definitiv in Dortmund den Titel feiern.

Es wäre ein Anblick wie ein Stich ins Herz für alle Fans der Borussia. Ein Jahr nach der dramatischen Nicht-Meisterschaft die anderen im eigenen Wohnzimmer jubeln zu sehen – diese Vorstellung ist fast genauso schlimm wie der verspielte Titel.

Wer rettet Borussia Dortmund?

Einziger Ausweg für den BVB: Union oder Werder luchsen Leverkusen in den kommenden Wochen Punkte ab. Alternativ könnten auch die Bayern „mitspielen“. Holen die Münchener maximal drei Punkte aus den kommenden beiden Spielen, kann sich Leverkusen schon gegen Werder zum Meister krönen.