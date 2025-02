Borussia Dortmund: Bittere News um Neuzugang! Fans ahnen Böses

Drei Neuzugänge holte Borussia Dortmund in der vergangenen Winter-Transferperiode, um in der Rückrunde noch einige Ziele erreichen zu können. Zu enttäuschend lief es für den BVB in den vergangenen Wochen.

Und um einen neuen Spieler von Borussia Dortmund gibt es auch direkt schlechte Nachrichten. Kaum ist er da, verletzt er sich und steht gegen den VfB Stuttgart (8. Februar, 15.30 Uhr) nicht zur Verfügung. Die BVB-Anhänger können es nicht fassen und ahnen schon Böses.

Borussia Dortmund: Neuzugang verletzt

Die Erwartungen waren groß, als Borussia Dortmund seine Verpflichtung verkündet hat: Carney Chukwuemeka ist bis zum Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen worden. Beim ersten Spiel von Cheftrainer Niko Kovac gegen den VfB Stuttgart stand der Name des Neuzugangs allerdings nicht auf dem Spielberichtsbogen.

Der BVB gab bekannt, dass Chukwuemeka verletzungsbedingt nicht zur Verfügung steht. Der 21-Jährige hatte im Abschlusstraining am Freitag einen Schlag aufs Knie abbekommen und wird daher nicht spielen können.

Bitter für den Mittelfeldspieler und für den BVB, der sich vor allem für das Mittelfeld auf den Neuzugang gefreut hatte. Noch ist unklar, ob sich Chukwuemeka schwerer verletzt hat und mit einer längeren Ausfallzeit zu rechnen ist oder ob der Leih-Star schon am Mittwoch in der Champions League gegen Sporting Lissabon (12. Februar) wieder zur Verfügung stehen kann.

Fans haben böse Vorahnung

Eins ist sicher: Es ist ein denkbar schlechter Start für Chukwuemeka bei Borussia Dortmund. Die BVB-Anhänger haben schon eine böse Vorahnung. „Kaum ist er da, verletzt er sich. Ich glaube leider, dass das nichts wird mit ihm“, „Na toll. Damit ist die Vorfreude auf einen Neuzugang auch dahin“ und „Acht verdammt man. Das ist wieder so typisch BVB“, heißt es in den sozialen Netzwerken zur Verletzung des Mittelfeldspielers.

Eine gute Nachricht gibt es aber immerhin: Der andere Neuzugang Daniel Svensson sitzt gegen Stuttgart zumindest auf der Bank und hofft auf sein Debüt im Dortmunder Trikot.