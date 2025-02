BVB – Stuttgart: Überraschung bei Kovac-Debüt! Fans machen große Augen 

Das Spiel BVB – Stuttgart dürfte für Borussia Dortmund in gleich doppelter Hinsicht ein ganz Besonderes werden. Nicht nur feiert Niko Kovac seinen Einstand als Trainer, auch in der Tabelle kann der Revierklub einen gewaltigen Sprung Richtung internationale Plätze machen.

Dementsprechend groß dürfte die Anspannung bei den Gastgebern vor der Partie BVB – Stuttgart sein. Doch nun zaubert Kovac bei seinem Dortmunder Debüt eine echte Überraschung aus dem Hut – mit ihm haben wohl nur die wenigsten Fans gerechnet!

BVB – Stuttgart: Süle feiert Comeback

Niklas Süle hat eine Hinrunde zum Vergessen hinter sich. Der 29-Jährige kommt bislang aufgrund von gleich zwei Verletzungen am Syndesmoseband auf gerade einmal zehn Pflichtspieleinsätze, bereitete dem BVB in der Defensive so zuletzt enorme Personalprobleme. Seit Anfang Dezember stand der Ex-Münchener schon nicht mehr im Kader.

Doch nun ist es endlich wieder soweit: Nachdem der Innenverteidiger erst am Mittwoch (5. Februar) wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist und dies auch nur in Teilen bestreiten konnte, steht Süle im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart schon wieder im Kader. Dieser Schritt kommt einigermaßen überraschend, schließlich war vielerorts damit gerechnet worden, dass zumindest das Stuttgart-Spiel für den gebürtigen Frankfurter noch etwas zu früh kommt.

Auch Schlotterbeck fehlt

Während Süle nun also das erste Mal seit fast genau zwei Monaten wieder zum Dortmunder Spieltagsaufgebot gehört, muss Nico Schlotterbeck hingegen weiter zuschauen. Der 25-Jährige sitzt noch immer seine Zwei-Spiele-Sperre ab, die er nach einer frühen roten Karte in Bremen aufgebrummt bekommen hat.

Stattdessen sollen Waldemar Anton und Emre Can in der Dortmunder Innenverteidigung den Laden dicht halten. Gegen den VfB dürfte das jedoch keine leichte Aufgabe werden.