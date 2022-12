Borussia Dortmund: Droht der Verlust eines Top-Talents? – „Alles ist noch offen“

In den letzten Jahren hat Borussia Dortmund viele junge Spieler verpflichtet und einige von ihnen zu großen Top-Talenten entwickelt. Mit Youssoufa Moukoko und Jamie Bynoe-Gittens haben in dieser Saison auch mal wieder zwei Spieler aus der eigenen Jugendmannschaft den Schritt zu den Profis geschafft.

Ein Talent, das schon bald den Sprung zu den Profis schaffen könnte, ist Vasco Walz. Der 18-Jährige hat nun in einem Interview über seine Zukunft gesprochen. Dabei hat er kein Szenario ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Walz?

In einem Interview mit „Numero Diez“ hat Vasco Walz verraten, wie er sich seine eigene Zukunft vorstellt. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft am Saisonende aus, weshalb er sich Gedanken über seine Zukunft machen muss. „Mein Ziel ist es, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, sei es bei Borussia Dortmund oder in einer anderen Mannschaft“, meint der 18-Jährige. „Es ist noch nicht 100 Prozent sicher, ob ich in Dortmund bleiben oder das Team wechseln werde. Alles ist noch offen“, verrät er dann.

Weil er selbst sowohl die deutsche als auch die italienische Staatbürgerschaft besitzt erwägt es Walz in der Zukunft in Italien zu spielen. „Ja, das würde ich gerne, auch weil meine Schwester dort lebt. Ich mag Italien sehr und fühle mich wie zu Hause. Deshalb könnte ich mir vorstellen, in Zukunft dort zu spielen“, meint er auf Nachfrage des italienischen Portals.

Borussia Dortmund: Das ist für Walz entscheidend

Für den Spieler selbst sei es entscheidend, welche Perspektiven ihm in der kommenden Saison geboten werden. „Nächstes Jahr hoffe ich, auf dem höchstmöglichen Niveau zu spielen, vielleicht in der ersten Mannschaft unter den Profis und nicht mehr in den Jugendmannschaften“, meinte Walz. Somit dürfte klar sein: egal für welchen Klub er sich entscheidet, wichtig wird sein, dass ihm sein neuer Arbeitgeber Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft garantieren kann.

In der aktuellen Saison kommt Walz auf insgesamt 19 Spiele für die U19 des BVB. In diesen gelangen dem Mittelfeldspieler ein Tor und zwei Vorlagen. Sollte der 18-Jährige diese Leistungen auch in der Rückrunde bestätigen, könnte ihn Edin Terzic tatsächlich als Spieler für die erste Mannschaft einplanen. Immerhin wird durch den wahrscheinlichen Transfer von Jude Bellingham ein Platz frei im Mittelfeld der Dortmunder.