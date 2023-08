Borussia Dortmund: Ultras geben Auflösung bekannt – „Ende einer Ära“

Die Fanszene von Borussia Dortmund ist um eine Ultra-Gruppe ärmer. Keine drei Jahre nach dem Aus der „Jubos“ hat sich eine weitere Gruppe aufgelöst. Kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison gab „The Unity“ bekannt: Die „Ultras von die Amateure“ sind Geschichte.

15 Jahre lang begleiteten die „UvdA“ die Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund durch die 3. Liga und Regionalliga. Aus heiterem Himmel wurde nun das Ende des organisierten Supports verkündet. Für die BVB-U23 ist das ein harter Schlag.

Borussia Dortmund: Ultras verkünden Auflösung

Organisierter Fan-Support für eine zweite Mannschaft – das ist eine absolute Rarität. Beim BVB hatten nicht nur die Profis, sondern auch die U23 eine eigene Ultra-Gruppe. Unter der Führung der größten BVB-Ultragruppe „The Unity“ feuerten die „Ultras von die Amateure“ die Reserve der Schwarzgelben an. Doch damit ist jetzt Schluss.

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass wir die gewohnte Gangart, die Amateure in jedem nicht zeitgleich terminierten Spiel organisiert zu unterstützen, ab der kommenden Saison ändern werden. Damit endet nach 15 Jahren auch die Ära der Ultras von die Amateure“, teilt TU mit. Aus dem Nichts lösen sich die „UvdA“ auf. Bei den Spielen der U23 droht fortan Stille.

Das Warum bleibt ungeklärt

Schon mit dem ersten Heimspiel der neuen Drittliga-Saison am Sonntag (20. August, 14 Uhr) gegen den SC Freiburg II, treten die Ultras nicht mehr als Gruppe auf. Einen Grund gibt die Unity nicht an. Das Fankultur-Portal „Fussballmafia.de“ spekuliert: „Wenn man die Profis in drei (inter-)nationalen Wettbewerben unterstützt, kann man zwangsläufig die U23 nicht bei jedem Spiel supporten. Der Bezeichnung „Ultras von die Amateure“ würde es folglich nicht gerecht werden, wenn man dort nur noch sporadisch auftritt.“

Immerhin: Ab und an will „The Unity“ noch zu gemeinsamen Besuchen der Amateure aufrufen. Zu diesen seltenen Anlässen soll es dann auch wieder lautstarke Unterstützung geben.