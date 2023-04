Borussia Dortmund: Hoffnung kehrt plötzlich zurück – Juwelen reißen sich endlich am Riemen

Lange Zeit sah es für Borussia Dortmund richtig düster aus – zumindest, was die U23 angeht. Dortmunds „Zweite“ taumelte in der dritten Liga dem Abstieg entgegen. Alle Register wurden gezogen. Im Februar kam sogar ein neuer Trainer.

So richtig schien sich die Situation allerdings nicht zu entspannen – bis jetzt. Denn plötzlich haben sich die Talente von Borussia Dortmund enorm stabilisiert. Der Klassenerhalt wäre auch für die langfristige Zukunft des Vereins wichtig.

Borussia Dortmund: Talente starten Serie

Es war ausgerechnet nach einem Sieg, als Trainer Christian Preußer die U23 des BVB im Februar verlassen musste. Obwohl man den FC Ingolstadt geschlagen hatte (2:1), fehlte den Verantwortlichen das Vertrauen. Jan Zimmermann übernahm – und startete gleich mal mit fünf Pleiten aus sechs Spielen.

Seit Mitte März hat sich das Blatt jedoch gewendet. Plötzlich brillieren die Youngsters, als wären sie kein Keller-Team. 4:0 gegen Zwickau, 4:1 gegen 1860 München, 5:0 gegen Duisburg sprechen eine deutliche Sprache. Lediglich gegen den Abstiegskonkurrenten aus Halle reichte es nur zu einem 0:0. Dennoch ist man seit vier Partien ungeschlagen.

Darum ist die U23 so wichtig für den Verein

Damit hat man die Abstiegszone erstmal wieder verlassen. Dennoch wartet noch ein großes Stück Arbeit auf Zimmermann und seine Jungs. Borussia Dortmund achtet genau darauf, was der Nachwuchs so treibt, denn im BVB-Konstrukt kommt der U23 eine wichtige Aufgabe zu.

Hier sollen die vielen Top-Juwelen aus der A- und B-Jugend an den Herrenbereich gewöhnt werden. Das soll auf höchstem Niveau geschehen – und das ist für eine zweite Mannschaft nun mal die dritte Liga. Ein Abstieg wäre daher fatal, zumal es Jahre dauern kann, ehe man dann wieder aufsteigt. Nach dem letzten Abstieg blieb BVB II rund sechs Jahre in der Regionalliga.

Borussia Dortmund: Wegweisendes Spiel

Umso wichtiger wäre es, am kommenden Wochenende ein wegweisendes Spiel zu gewinnen. Am Samstag (15. April, 14 Uhr) tritt Borussia Dortmund II gegen den Tabellenletzten aus Meppen an. Ein Sieg wie im Hinspiel ist Pflicht.

Andernfalls droht die gerade aufkeimende Hoffnung direkt wieder gedämpft zu werden. Allerdings machen sich die Verantwortlichen wohl eh keine Illusionen: Der Kampf um den Klassenerhalt dürfte bis zum letzten Spieltag andauern.