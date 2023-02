Borussia Dortmund: Nachfolger gefunden – wichtiger BVB-Posten neu besetzt

Es hat nur wenige Tage gedauert, jetzt hat Borussia Dortmund einen seiner wichtigsten Posten nachbesetzt. Am Montag hatten die Verantwortlichen den bisherigen U23-Trainer Christian Preußer von seinen Aufgaben entbunden (Hier alle Infos).

Die Talente des BVB steuern in der dritten Liga aktuell dem Abstieg entgegen. Den ausbleibenden sportlichen Erfolgen wollte Borussia Dortmund durch den Trainer-Wechsel entgegenwirken. Nun steht fest, wer den Posten übernimmt.

Borussia Dortmund: Darum ist die U23 sehr wichtig

Die U23 ist für die Dortmunder von besonderer Bedeutung. In den letzten Jahren haben sich die Schwarz-Gelben den Ruf einer echten Talentschmiede erarbeitet. Immer wieder zieht man sich junge Juwelen an Land, denen dann im besten Fall der große Durchbruch gelingt. Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Christian Pulisic sind nur einige der Beispiele.

Und genau dabei spielt die zweite Mannschaft eine große Rolle. Denn hier können die Youngsters wenn nötig erste Luft im Herren-Bereich schnuppern. Der Sprung aus der Jugend zu den Profis von Borussia Dortmund ist groß. Nicht zuletzt unterstrich auch Edin Terzic zuletzt: „Ich weiß um die Wichtigkeit der U23.“ Dort können Spieler auch mal Fehler machen, ohne direkt abgestempelt und heftig bestraft zu werden, stellt er fest.

Neuer Trainer gefunden

Umso wichtiger also, dass die Trainerposition für die Mannschaft schnell nachbesetzt wurde. Am Mittwoch stellte Borussia Dortmund Jan Zimmermann als neuen Cheftrainer der Drittliga-Mannschaft vor.

Zimmermann, einst Trainer von Hannover 96, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Noch am Nachmittag leitete er seine erste Einheit. „Wir sind froh, dass wir Jan so schnell von uns überzeugen konnten und er die Mannschaft schon auf das wichtige Heimspiel gegen Saarbrücken am Samstag vorbereitet“, freut sich Teammanager Ingo Preuß.

Borussia Dortmund: Große Aufgabe steht bevor

Die Aufgabe für Zimmermann ist groß. Erst 2021 war die zweite Mannschaft des BVB nach sechs Jahren aus der Regionalliga wieder aufgestiegen. Nur ungerne würde man daher im Sommer wieder den Gang nach unten antreten.

Derzeit liegt man nur einen Zähler vor den Abstiegsrängen. Zuletzt gewann man immerhin mit 2:1. Doch auch dieser kleine Erfolg konnte Preußer am Ende nicht im Amt halten. Jetzt soll Zimmermann für Besserung sorgen.