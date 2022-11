Borussia Dortmund: Traum lebt weiter! BVB-Talente mit nächstem Erfolg

In der vergangenen Saison brillierten die Talente von Borussia Dortmund in der UEFA Youth League. Damals scheiterte die U19 des BVB erst im Viertelfinale an Atletico Madrid.

Nachdem sich das Team von Trainer Mike Tullberg in dieser Saison durch die Angänge von Jamie-Bynoe Gittens, Tom Rothe (beide zu den Profis) und Bradley Fink (FC Basel) stark verändert hatte, erreicht Borussia Dortmund das Achtelfinale!

Borussia Dortmund: Erst Glück, dann Achtelfinale

Dank dem Unentschieden des BVB gegen Manchester City und der Niederlage von Kopenhagen gegen Sevilla vor einer Woche hätte den Dortmundern ein Sieg gegen Kopenhagen zum Einzug ins Achtelfinale der diesjährigen Youth-League-Saison gereicht. Den Sieg hat das Team von Trainer Mike Tullberg in der Tasche!

Nachdem das dänische Team besser in die Partie gestartet ist und direkt in der Anfangsviertelstunde durch Froholdt (3‘) und Sahsah (6‘, 9‘) drei Top-Chancen hatte, fand der BVB erst nach rund 15 Minuten in die Partie. In der 44. Minute gab es dann einen Elfmeter für Kopenhagen, nachdem Prince Aning zuvor den Ball an die Hand bekommen hat. Glück für den BVB: Sahsah setzte seinen Schuss an den Posten.

Borussia Dortmund: Brunner beschert Fans Gänsehaut

Der Beginn der zweiten Halbzeit startete mehr nach dem Geschmack des BVB. Nach einem Doppelwechsel kamen die Dortmunder besser in die Partie. Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatten die Borussen durch Bamba die große Chance auf den Ausgleich – ließ sie allerdings ungenutzt. Nach rund einer Stunde kamen die Dänen allerdings wieder besser in die Partie, die sich mehr im Mittelfeld abgespielt hat. Zwar steigerte der BVB zunehmend seien Bemühungen, wirklich große Chancen blieben allerdings Mangelware – bis zur 87. Minute. Rijkhoff bringt eine Hereingabe auf Paris Brunner, der den Ball über Dithmer im Tor der Dänen hinein ins Netz köpfte.

Für die Dortmunder geht es in der U19-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf weiter. Dort steht die Mannschaft mit 19 Punkten aus sieben Spielen an der Tabellenspitze, dicht gefolgt von der U19 des 1. FC Köln mit 18 Punkten. Das Achtelfinale in der Youth League findet am 28. Februar und 1. März statt. Gegen wen die U19 des BVB dann antreten muss, wird laut der UEFA am 13. Februar in Nyon ausgelost werden.