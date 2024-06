Borussia Dortmund verliert das Finale – BVB-Stars zwiegespalten: „Klingt bescheuert“

Borussia Dortmund verliert das Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 2:0. Dabei sah es lange danach aus, als könnte der BVB den Dauerchampion vom Thron stoßen und den Henkelpott in die Höhe recken.

Letztlich war es aber wieder einmal Real Madrid, die den 15. Titel in ihrer Vereinsgeschichte feiern konnte. Bei den BVB-Stars sorgte das Endspiel für geteilte Emotion. Unter die große Enttäuschung mischte sich auch etwas Stolz.

Borussia Dortmund: Die Stimmen zum Spiel

Nach dem Spiel sagte Hummels im ZDF: „Wir haben ein großartiges Spiel gezeigt. Das klingt bescheuert, aber ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wie wir hier aufgetreten sind. Wir sind mit Mut und Herz aufgetreten, aber haben es verpasst, das Tor zu schießen.“

Und weiter: „Wir hatten vier große Chancen, von denen muss eine rein. Aber keinen Vorwurf. Es war ein großartiges Spiel von allen.“ So richtig sauer ist er nicht. Nur traurig, dass es trotz starker Leistung nicht geklappt hat.

Ähnliche Töne schlug Gregor Kobel an: „Im Moment ist man einfach nur enttäuscht. Gegen Real Madrid bekommst du nicht so viele Chancen. Wir haben unsere Chancen gehabt. Am Ende schlagen sie halt zu mit ihrer Qualität“

„Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben uns gut verkauft“

Der Schlussmann sagte weiter: „Aktuell bist du natürlich enttäuscht, aber es ist ein Riesenerfolg, dass wir ins Finale gekommen sind. Ich bin super stolz auf die ganze Mannschaft, dass wir uns diese Möglichkeit erspielt haben. Wir haben gezeigt, dass wir international auf Top-Niveau mithalten können.“

Und auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke fand ähnliche Worte: „Total enttäuscht. Wir haben es sehr gut gemacht, hätten in Führung gehen müssen. Nach 60-65 Minuten werden wir ein bisschen müde und Real nutzt das eiskalt aus. Ich war in der Halbzeit schon ein bisschen skeptisch, weil wir aus dieser großen Überlegenheit kein Tor gemacht haben. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben uns gut verkauft heute.“