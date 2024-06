BVB – Real: Bellingham-Aussagen nach CL-Sieg lassen tief blicken – „Es ist eine Schande“

Schon vor dem Spiel betonte Jude Bellingham, dass das Champions-League-Finale BVB – Real ein spezielles Spiel wird. Sein erstes Königsklassen-Endspiel und dann ausgerechnet gegen den Klub, bei dem er sich zum Weltstar entwickelt hat.

Letztlich geht er mit einem Lächeln und seinem ersten Titel aus der Partie BVB – Real – in seinem Heimatland gegen seinen Ex-Klub. Nach dem Spiel ließ der Brite seinen Emotionen freien Lauf.

BVB – Real: „Werde immer dankbar sein“

Mit 20 Jahren gewinnt Bellingham seinen ersten Champions-League-Titel. Kurz nach Abpfiff konnte der Ex-Dortmunder gar nicht glauben, dass er dies wirklich geschafft hat. Mit Blick auf seinen ehemaligen Verein hatte der Real-Star ein paar tröstliche Worte parat. „Sie haben so gut gespielt, sie hätten zur Halbzeit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Aber sie haben uns nicht gekillt, so konnten wir zurückkommen“, so der Mittelfeld-Akteur bei „DAZN“.

„Ich werde immer dankbar sein für alles, was der BVB für mich getan hat. Es ist eine Schande, dass es so sein muss. Aber so ist der Fußball“, betonte Bellingham. „Ich liebe beide Klubs, Real und der BVB sind so besondere Vereine mit so grandiosen Fans“, ergänzte er.

++ BVB – Real Madrid: Fans zerreißen Real-Choreo – „Peinlich“ ++

Vor dem Spiel ging er in Richtung der Dortmunder Fankurve und ließ sich kurz feiern. „Es kam mir bekannt vor, es war mir wichtig, einmal dort hinzugehen. Die Fans haben mich immer geliebt, das vergesse ich nicht“, betonte der Brite.

Bellingham stellt Real-Wechsel klar

Erst im vergangenen Sommer wechselte Bellingham vom BVB zu den „Königlichen“. Im Rahmen seines Wechsels hieß es immer wieder, dass er Schwarzgelb von Beginn an nur als Sprungbrett gesehen hat. Mit diesen Gerüchten räumt er nun selbst auf. „Da wurde viel geschrieben und erzählt, was nicht stimmt. Ich liebe diesen Verein noch immer“, so Bellingam nach dem Endspiel.

Weitere News:

Letztlich lacht Bellingham, während sein Ex-Verein weint. Noch in der vergangenen Saison hätte wohl niemand gedacht, dass sich beide Parteien im Champions-League-Finale zum ersten Mal wieder sehen würden. So endet das erste Wiedersehen von Bellingham und Dortmund höchst emotional und höchst tragisch.