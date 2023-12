Borussia Dortmund: Scouts nehmen Top-Talent ins Visier – gewinnt der BVB das Rennen?

Die Scouts von Borussia Dortmund sind jedes Wochenende auf den Fußballplätzen dieser Welt unterwegs, um den nächsten Superstar für den BVB auszumachen. Jetzt hat es offenbar ein junger Däne den Talentsuchern angetan.

Laut einem Medienbericht haben die Scouts von Borussia Dortmund den 15-jährigen Tristan Panduro ins Visier genommen. Allerdings ist der BVB mit seinem Interesse an dem dänischen Junioren-Nationalspieler nicht alleine.

Borussia Dortmund: Scouts werden hellhörig – Top-Talent im BVB-Fokus

In der Länderspielpause sollen die Talentsucher von Borussia Dortmund der dänischen U16-Nationalmannschaft bei den Spielen gegen Saudi-Arabien, Mexiko und die Niederlande abgestattet haben. Dabei soll besonders ein Talent das Interesse der Scouts geweckt haben.

Tristan Panduro, Kapitän der dänischen U16-Nationalmannschaft und Torschütze gegen Saudi-Arabien, trumpfte wohl ordentlich auf. Laut einem Bericht des Online-Portals „Fußballtransfers“ habe er auch den Verantwortlichen von Borussia Dortmund gut gefallen.

Große Konkurrenz für den BVB

Der BVB soll sich für den „physisch äußerst präsenten zentralen Mittelfeldspieler“ interessieren, ist mit seinem Interesse aber längst nicht alleine. Neben den BVB-Scouts waren wohl auch Abgesandte von RB Leipzig, Real Madrid und Benfica Lissabon vor Ort – und auch der FC Arsenal und Manchester City haben ein Auge auf den Dänen geworfen.

Panduro ist erst 15 Jahre alt, kickt aktuell in seiner Heimat in der Jugend vom FC Kopenhagen. Er wäre also ganz klar ein Perspektivspieler, der zunächst in den U-Mannschaften von Borussia Dortmund zum Einsatz kommen würde.