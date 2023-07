Borussia Dortmund: Mysteriöses Foto entzündet Streit unter den Fans – „Gleicher Sch*** wie jedes Jahr“

Keine Frage, Borussia Dortmund geht in dieser Saison mit einem ganz besonderen Trikot an den Start. Das neue Heimtrikot wurde von einem BVB-Anhänger designt und setzte sich im großen Fan-Voting durch. Künftig tritt der Vizemeister also mit der Silhouette des eigenen Stadions auf der Brust an.

Doch wie steht es um das Auswärtstrikot? Diesbezüglich herrscht von Vereinsseite noch großes Schweigen. Nun tauchen allerdings erste Bilder auf, die den Auswärtsdress zeigen sollen. Sofort entbrennt unter den Fans von Borussia Dortmund ein Streit.

Borussia Dortmund: Neues Trikot gelüftet?

Auf Twitter kursieren derzeit Bilder des vermeintlichen neuen BVB-Trikots. Stellt sich dies als echt heraus, tritt die Mannschaft von Edin Terzic in der Fremde wie gewohnt in schwarz an. Die Ärmelenden sind dabei in gelb gehalten, der Kragen ebenfalls schwarz.

In der Mitte prangt in schwarz-weiß das Logo von Sponsor 1&1. Besonders auffällig sind die vielen grauen Flecken. Diese sind allerdings keinesfalls zufällig gewählt. Bei genauerer Betrachtung kann man den Borsigplatz – die Geburtsstätte von Borussia Dortmund – aus der Luftansicht ausmachen.

Fans im Zwiespalt

Nach dem Stadion auf dem Heimtrikot wäre die Idee mit dem Borsigplatz für das Auswärtstrikot gar nicht so abwegig. Die Fans nehmen das mutmaßliche neue Design sehr gespalten auf.

„Finde ich richtig geil“, kommentiert beispielsweise eine Anhänger und ist damit nicht allein. „Es sieht echt schick aus“, meint ein anderer. Ein Großteil der Fans kritsierte die Optik dagegen jedoch deutlich.

„Der gleiche Scheiß wie jedes Jahr. Warum sind wir beim Auswärtstrikot nicht mal etwas mutiger in der Farbwahl“, fragt einer. „Schmeckt nicht“, „Ach Puma“ und „Naja, ziemlich langweilig“ sind als Beurteilungen ebenfalls zu lesen.

Borussia Dortmund: Enthüllung dauert noch

Die Trikotfrage spaltet die Fans des BVB traditionell und auch der Streit über dieses Trikot dürfte lange andauern. Geschmäcker sind schließlich verschieden. Bis Gewissheit herrscht, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Borussia Dortmund will das neue Auswärtstrikot wohl erst vor dem ersten Bundesliga-Gastspiel in Bochum (26. August) enthüllen.