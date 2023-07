Borussia Dortmund: Sabitzer bestreitet erstes Training – und gibt gleich ein ekeliges Versprechen

Jetzt ist er endlich angekommen. Nachdem die Profis von Borussia Dortmund bereits am Montag zu ihrer USA-Tour aufgebrochen waren, reiste Marcel Sabitzer einen Tag später nach. Der Österreicher unterschrieb am Dienstag (25. Juli) seinen Vertrag beim BVB.

Im Mittelfeld ist es auch seine Aufgabe, den Abgang von Jude Bellingham aufzufangen. Doch auf was für eine Spielweise dürfen sich die Fans von Borussia Dortmund freuen? Sabitzer spricht nach seinem ersten Training Klartext und macht ein Versprechen.

Borussia Dortmund: Sabitzer an Bord

Der BVB scheint Gefallen daran zu finden, Spieler vom FC Bayern München zu holen. Vergangenes Jahr lotste man Niklas Süle ablösefrei in den Ruhrpott, nun also Sabitzer. Zwischen 15 und 20 Millionen Euro lässt sich der Vizemeister den Deal kosten.

Gerade noch rechtzeitig ging der Wechsel über die Bühne, sodass der Neuzugang quasi das gesamte Trainingslager mitmachen kann. Eine gute Nachricht für Borussia Dortmund, denn so sollte Sabitzer zum Saisonstart vollständig integriert sein.

Große Aufgaben und ein Versprechen

Gemeinsam mit dem anderen Sommerzugang Felix Nmecha und Emre Can soll er die Lücke schließen, die Bellingham durch seinen Wechsel zu Real Madrid hinterlassen hat schließen. Was ihn dafür qualifiziert? Eine giftige Spielweise – so erklärt es Sabitzer selbst nach seinem ersten Training in schwarz-gelb.

„Es muss auf dem Platz auch mal eklig zugehen“, erklärt er seine Sicht der Dinge und verspricht gleich: „Dass ich das kann, habe ich gezeigt.“ Der BVB darf sich also auf einen Kämpfer freuen, der auch mal dahingeht, wo es wehtut.

Borussia Dortmund: Sabitzer erklärt seine Rolle

Darüber hinaus beschreibt Sabitzer seine Rolle wie folgt: „Meine Rolle sehe ich auf der 8 oder der Doppel-6 als Box-to-Box-Spieler“, so der Neuzugang. Seine Geheimstärke? Distanzschüsse, die er schon von früh auf trainierte.

Die erste Chance, das alles zu beweisen, bietet sich am kommenden Freitag (28. Juli). Dann bestreitet Borussia Dortmund den ersten USA-Test gegen San Diego Loyal SC.