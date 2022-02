Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent erlebt unfassbare Odyssee – und steht jetzt endgültig vor dem Aus

Jadon Sancho war einer der großen Stars bei Borussia Dortmund. Der Engländer war als junger Spieler bereits eine feste Größe beim BVB. Geboren wurde er am 25. März 2000 in London.

Ist die Karriere dieses ehemaligen Talents von Borussia Dortmund endgültig vorbei?

Zwei Mal hatte der Stürmer bei Borussia Dortmund unter Vertrag gestanden. Von 2012 bis 2014 sowie in der Saison 2017/18 war er für den BVB auf Torejagd gegangen – genauer gesagt: für die Amateure der Schwarzgelben.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent vor dem Karriereende?

Die Rede ist von Balint Bajner. 2012 hatte der BVB den damals 21-Jährigen erstmals unter Vertrag genommen – in der Hoffnung, dass er sich in der U23 von Borussia Dortmund entwickeln und später ein Kandidat für den Profikader werden könne.

Doch daraus wurde nichts. Bajner durfte nur einmal Bundesliga-Luft schnuppern. Beim 1:1 in Gladbach im Februar 2013 wurde er in der Schlussphase von Jürgen Klopp eingewechselt. Nach zwei Jahren in der Zweitvertretung von Borussia Dortmund ging es für Bajner dann 2014 zum damaligen Zweitligisten Ipswich Town nach England.

Bei Borussia Dortmund wagte Balint Bajner zwei Anläufe. Foto: imago/Thomas Bielefeld

Schon vor seiner Zeit beim BVB hatte Bajner es bei vielen Vereinen in ganz Europa versucht. Und auch nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund suchte er sein Glück bei verschiedenen Clubs in mehreren Ländern, ehe er für die Saison 2017/18 zu den Amateuren der Borussia zurückkehrte.

Borussia Dortmund: Bajner weiterhin glücklos

Anschließend war er zwei Jahre vereinslos. In der Saison 2020/21 gab der ungarische Zweitligist Pecsi MFC dem großgewachsenen Mittelstürmer erneut eine Chance. Doch nach nur einem Jahr war Schluss für Bajner bei Pecsi.

Seit Juli ist der 31-Jährige vereinslos. Es scheint, als müsse Bajner endgültig einsehen, dass ihm der große Durchbruch einfach nicht vergönnt ist – und das nach einer unfassbaren Odyssee.

Bajner spielte in seiner Karriere bei zwölf verschiedenen Vereinen in fünf verschiedenen Ländern. Nachhaltigen Erfolg hatte der Mittelstürmer bei keinem seiner Clubs. Und so muss der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund wohl einsehen, dass seine Karriere sich vermutlich allmählich ihrem Ende entgegen neigt. (dhe)