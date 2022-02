Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talente erleben spektakuläre Saison – gelingt ihnen hier das große Wunder?

Machen diese beiden ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund etwa die ganz große Sensation perfekt?

Der eine wuchs in Dortmund auf, durchlief sämtliche Jugendmannschaften des BVB und spielte für die Amateure von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Der andere kam 2011 von 1860 München zu den Schwarzgelben und wurde Meister sowie Pokalsieger mit der Borussia, ehe er den Verein nach mehreren Leihgeschäften 2016 endgültig in Richtung Lazio Rom verließ.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talente in Zürich

Die Rede ist von Marc Hornschuh und Moritz Leitner. Die beiden ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund haben eines gemeinsam: Sie spielen seit dieser Saison für den FC Zürich.

Hornschuh hatte vor zehn Jahren keine Chance auf einen Platz bei den Profis von Borussia Dortmund und versuchte es zunächst auf Leihbasis beim FC Ingolstadt, anschließend wechselte er zum FSV Frankfurt. Über die Stationen FC St. Pauli und Hamburger SV landete er im vergangenen Sommer beim FC Zürich.

Ex-BVB-Spieler Marc Hornschuh darf mit dem FC Zürich vom Meistertitel träumen. Foto: imago images/Geisser

Auch Leitner hat eine kleine Odyssee hinter sich. Weil er sich beim BVB damals gegen die namhafte Konkurrenz im Mittelfeld nicht durchsetzen konnte, suchte er sein Glück zunächst in Leihgeschäften beim FC Augsburg und VfB Stuttgart. 2016 folgte sein Wechsel zu Lazio Rom. Von dort aus ging es zurück nach Augsburg, dann zu Norwich City, und seit Sommer spielt auch er beim FCZ.

Bei Borussia Dortmund konnte Moritz Leitner sich nicht nachhaltig durchsetzen. Foto: imago/Schiffmann

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Spieler vor Sensation?

In Zürich könnte den beiden früheren Spielern von Borussia Dortmund in dieser Saison eine wahre Sensation gelingen. Nach 19 Spieltagen führt Zürich souverän die Tabelle an – mit sieben Punkten Vorsprung vor dem FC Basel sowie acht Zählern Vorsprung auf die Young Boys Bern.

Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers André Breitenreiter hat tatsächlich gute Chancen, um in diesem Jahr Meister zu werden. Das wäre mehr als nur eine Überraschung.

Seit mehr als zehn Jahren dominieren Basel und Bern das Geschehen in der Schweizer Liga nach Belieben. Durch die regelmäßige Teilnahme an der Champions League spielen der FC Basel und die Young Boys Bern finanziell in einer völlig anderen Liga als ihre nationale Konkurrenz. Doch Geld scheint in der Schweiz in dieser Saison keine Tore zu schießen.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talente in Zürich nur selten im Einsatz

Riesigen Anteil am sportlichen Erfolg des FC Zürich haben Hornschuh und Leitner zwar bislang nicht. Die beiden früheren Spieler von Borussia Dortmund sitzen meist nur auf der Bank. Beim Rückrunden-Auftakt gegen Servette Genf (1:0) am vergangenen Samstag standen beide nicht im Kader, weil sie angeschlagen waren.

Und dennoch sind sie Teil des Teams, das in der Schweiz aktuell für Furore sorgt. Und wer weiß: Vielleicht dürfen die beiden ehemaligen Spieler des BVB am Ende der Saison die Meisterschaft bejubeln. (dhe)