Borussia Dortmund: Tullberg bestätigt dicke Überraschung! Star-Rückkehr noch im Winter

Bei Borussia Dortmund geht es in diesen Tagen drunter und drüber! Trainer weg, eine dicke sportliche Krise, interne Machtkämpfe inklusive einiger anbahnenden Entlassungen und keine Neuzugänge im Winter. Jetzt gibt es eine nächste saftige Überraschung bei Schwarz-Gelb!

Der Druck bei Borussia Dortmund wächst und wächst und wächst. Einen Neuzugang konnten Lars Ricken, Sebastian Kehl und Co. noch nicht präsentieren. Dafür holt man einen verliehenen Star nun zurück.

Borussia Dortmund holt Özcan sofort zurück

Wie die „Bild“ berichtet, holt der BVB den ausgeliehenen Salih Özcan, der seit Sommer beim VfL Wolfsburg spielt, wohl zurück. Das bestätigte auch Interimscoach Mike Tullberg auf einer Pressekonferenz. Der defensive Mittelfeldspieler kommt bei den Niedersachsen kaum zu Zug und wird jetzt vorzeitig nach Dortmund zurückkehren. Eigentlich wäre er noch bis Sommer bei den Wölfen geblieben.

Der 27-Jährige kommt beim VfL derzeit auf elf Einsätze, magere dreimal stand er in der Startelf. Sowohl für Özcan selbst als auch für Schwarz-Gelb ist das zu wenig. Nun soll er dem BVB aus der Krise helfen – auf und neben dem Platz.

Özcan gilt als Mentalitätsmonster, soll so die Mannschaft mitreißen und das Ruder mit umreißen. Dazu kennt er den Klub und das Team, brauch also überhaupt keine Eingewöhnungszeit und könnte schon in Heidenheim (Samstag, 01. Februar, 15.30 Uhr) wieder im BVB-Kader stehen.

Kein Budget für einen Nmecha-Ersatz

Ein weiterer Punkt für diese Rückholaktion ist die Verletzung von Felix Nmecha, der mit einer Knieverletzung einige Wochen ausfallen wird. Diese hatte sich der formstabile Mittelfeldakteur im Heimspiel gegen Werder Bremen (2:2) zugezogen. Özcan fungiert also auch als einen internen Nmecha-Ersatz.

Weitere News:

Für einen Mittelfeldspieler hat der BVB zudem kein Budget eingeplant. Stattdessen sollen in diesem Winter noch ein Flügelspieler sowie ein Abwehrspieler kommen. Auf diesen Positionen liegt der Fokus, sodass man einen externen Nmecha-Ersatz nicht hinzuziehen kann und möchte.