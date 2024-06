Verschläft Borussia Dortmund Transfer von DFB-Star? Bosse müssen reagieren

Borussia Dortmund will und muss seinen Kader geradebiegen – das haben die Bosse deutlich gemacht. Zuletzt deutete etwa Hans-Joachim Watzke dicke Investitionen an (hier bekommst du alle Details). Einige Spieler hat der BVB dafür auf dem Zettel.

So auch einen DFB-Star, der für die bald beginnende Europameisterschaft nominiert ist. Waldemar Anton soll bei Borussia Dortmund ganz hoch im Kurs stehen. Allerdings könnte das zu zögerliche Vorgehen des Champions-League-Finalisten bittere Folgen haben.

Borussia Dortmund: Anton heiß begehrt

Ein erfolgreiches Jahr will Anton bei der Heim-EM krönen. Der 27-Jährige führte den VfB Stuttgart als Kapitän sensationell vom Fast-Abstieg (im letzten Jahr in der Relegation verhindert) zur Vize-Meisterschaft. Dabei ließ man auch den BVB hinter sich. Die Nominierung für die Nationalmannschaft setzte seiner persönlichen Saison die Krone auf.

+++ Bittere Abfuhr! Juwel hat keine Lust auf den BVB +++

Dabei ist schon jetzt klar: Egal wie das Turnier verläuft und wie oft Julian Nagelsmann Anton auf den Platz lässt – andere Vereine wollen ihn. Neben Borussia Dortmund buhlen auch Meister Bayer Leverkusen und RB Leipzig um den Innenverteidiger. Kein Wunder: Immerhin soll er eine Ausstiegsklausel von „nur“ 22,5 Millionen Euro besitzen.

BVB zögert

Das Interesse des BVB kommt nicht von ungefähr. Schließlich muss man wohl Mats Hummels ersetzen – und der neue Kaderplaner Sven Mislintat holte Anton einst schon zum VfB. Die „Bild“ berichtet zudem, dass man Anton in Dortmund potenziell die Rolle des Führungsspielers zutraue. Allerdings gebe es an der ein oder anderen Stelle Restzweifel.

Daher gehe Dortmund beim Stuttgarter noch nicht in die Vollen. Allerdings könnte sich genau das bald rächen. Denn in Leverkusen ist man sich offenbar sehr sicher mit seinem Interesse an Anton. Demnach habe Meistertrainer Xabi Alonso bereits mehrere Gespräche mit ihm geführt.

Hier noch mehr lesen:

Entscheidet sich die Borussia nicht bald, es zumindest zu versuchen, könnte der Zug dann schon längst abgefahren sein. Da allerdings während der EM wohl keine Verhandlungen mit anderen Vereinen stattfinden, könnte das dem BVB noch etwas Zeit gewähren.

Borussia Dortmund plant Großangriff

Allerdings gibt es noch weitere Spieler vom VfB, die die Borussia interessieren sollen. Allen voran Serhou Guirassy soll ganz oben auf dem schwarz-gelben Zettel stehen. Auf den BVB warten so oder so spannende Transferwochen.