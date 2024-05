Borussia Dortmund schlägt forsche Töne an! Hans-Joachim Watzke haut auf den Tisch

Während Borussia Dortmund im Finale der Champions League steht, muss man in der Bundesliga um seine Position zittern. So erfolgreich der BVB international agierte, so niederschmetternd waren die Ergebnisse auf nationaler Ebene. Das hat bei den Verantwortlichen offenbar zu neuen Sichtweisen geführt.

+++ Experte legt sich fest – SIE können die großen BVB-Helden werden +++

Bisher war Borussia Dortmund dafür bekannt, auf dem Transfermarkt sehr wirtschaftlich zu agieren. Man gab nur Geld aus, das man durch Verkäufe einnahm. Damit könnte diesen Sommer Schluss sein. Hans-Joachim Watzke bläst zur Transfer-Attacke.

Borussia Dortmund will Geld ausgeben

Schon im letzten Sommer zückte der BVB das Portemonnaie. Für Felix Nmecha, Marcel Sabitzer und Niclas Füllkrug legte der Verein rund 66 Millionen Euro auf den Tisch. Möglich war das vor allem durch den Verkauf von Jude Bellingham.

+++ Herber Rückschlag! Maatsen-Schock vor CL-Finale +++

In Sphären wie die des FC Bayern München, der sich auch mal Harry Kane für 100 Millionen Euro leisten kann, ist Borussia Dortmund bisher jedoch nie vorgedrungen – und wird es auch in Zukunft nicht. Das stellt Geschäftsführer Watzke im Interview mit der „Bild“ klar.

„Wir können keine 100 Mio. Euro netto investieren“, sagt er. Allerdings plant man beim BVB trotzdem mit einer Neuheit. „Wir werden deutlich mehr in Transfers investieren, als wir durch Transfers einnehmen werden“, verspricht Watzke. Ein Vorgehen, das es bei der Borussia bisher noch nicht gab.

Wer kommt zum BVB?

Eine Aussage, die bei den Fans des BVB Neugierde weckt! Wie groß fällt die Transferoffensive der Dortmunder aus? Wie viele neue Spieler kommen? Gerüchte um mögliche Zugänge wie den Stuttgarter Serhou Guirassy gibt es zur Genüge.

Zudem dürfte es auch darum gehen, Ian Maatsen und Jadon Sancho von ihren englischen Klubs fest loszueisen. Beide zeigten bei Borussia Dortmund gute Leistungen und sollen gehalten werden.

Top-News des Tages:

Während Maatsen über eine Ausstiegsklausel verfügt, muss der BVB im Fall von Sancho mit Manchester United verhandeln. Deshalb sagt Watzke auf: „Das haben wir nicht in unserer Hand, das Thema liegt bei Manchester United.“