Bittere Abfuhr für Borussia Dortmund! Juwel hat keine Lust auf den BVB

Sobald junge Spieler in Europa oder auf der Welt für Furore sorgen, ist Borussia Dortmund auf der Interessenten-Liste stets ganz vorne mit dabei. In den vergangenen Jahren hat es der BVB auch immer wieder geschafft, junge Talente zu absoluten Top-Stars zu formen. Um einige Beispiele zu nennen: Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho.

Das soll in der Zukunft am besten so weitergehen. Daher hatte sich Borussia Dortmund große Hoffnungen gemacht, ein Top-Talent aus Italien verpflichten zu können. Doch statt sich dem BVB anzuschließen, hat der Youngster nun seinen Vertrag bei seinem Klub verlängert.

Borussia Dortmund kassiert Juwel-Absage

Schon vor etwa einem Jahr machte Francesco Camarda auf sich aufmerksam und zeigte auch, warum zahlreiche Top-Klubs aus Europa sowie Borussia Dortmund und der FC Bayern München ihn unbedingt verpflichten wollen. So soll er in den vergangenen drei Jahren 485 Tore in nur 89 Spielen in den Jugendteams des AC Mailands geschossen haben.

Eine unfassbare Quote des jungen Angreifers. Daher brodelte die Gerüchteküche zuletzt auch gewaltig. Aus Italien war Anfang des Jahres zuhören, dass Camarda eine Vertragsverlängerung bei den Mailändern abgelehnt hätte.

Nun aber gibt es wohl eine irre Wende. Wie das italienische Portal „Calciomercato“ berichtet, soll Camarda nicht nur dem BVB, sondern auch den beiden Vereinen aus Manchester eine Absage erteilt haben.

Kein Wechsel zum BVB

Statt zu Borussia Dortmund oder zu einem der Top-Klubs zu wechseln, hat sich Camarda demnach für eine Vertragsverlängerung in Mailand entschieden. Beim fünffachen Champions-League-Sieger feierte der Youngster in der abgelaufenen Saison zudem sein Profidebüt.

Dort soll er nun auch seine Zukunft sehen. Die Verkündung der Vertragsverlängerung soll schon bald folgen. Camarda soll einen Vertrag bis 2027 unterschrieben haben. Der Plan des AC Mailand für die Saison 2024/25: Er soll zunächst in der U23 des italienischen Traditionsvereins spielen, aber viel mit den Profis trainieren.

Für den BVB ist es sicherlich eine bittere Absage, allerdings gibt es in Europa noch zahlreiche andere Talente, die die Dortmunder auf dem Schirm haben. In dieser Sommer-Transferperiode wird es ohnehin spannend, wen der Revierklub für die kommende Saison verpflichten wird.