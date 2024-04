Borussia Dortmund: Transfer-Hammer? Fans reiben sich verwundert die Augen

Ein Superstar für Borussia Dortmund? Bei diesem Transfergerücht werden sich die Fans von Borussia Dortmund verwundert die Augen reiben. Virgil van Dijk vom FC Liverpool soll beim BVB auf der Zettel stehen.

Der Innenverteidiger steht vor einer wegweisenden Karriere-Entscheidung, könnte den FC Liverpool im Sommer verlassen. Bei Borussia Dortmund soll er ein Kandidat für die Nachfolge von Mats Hummels sein, heißt es aus England.

Borussia Dortmund: Hat der BVB van Dijk im Visier?

Champions-League-Sieger, Englischer Meister, Europas Fußballer des Jahres – Virgil van Dijk kann mit seinen 32 Jahren schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. 2018 holte ihn der FC Liverpool für 84 Millionen Euro aus Southampton und machte ihn zum damals teuersten Abwehrspieler der Welt.

Van Dijk legte bei Liverpool einen Traumstart hin, wurde auf Anhieb der Turm in der Abwehr von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp. 2025 läuft der Vertrag des niederländischen Nationalspielers aus. Im Sommer muss er also wohl schon die Entscheidung über seine Zukunft treffen. Der designierte neue Liverpool-Trainer Arne Slot will ihn unbedingt halten, doch Medienberichten aus England zufolge gibt es einige Interessenten. Allen voran wird Borussia Dortmund genannt.

Van Dijk als Hummels-Ersatz?

Laut einem Bericht des „Mirror“ hat der BVB den 32-Jährigen auf dem Zettel. Demnach bemühe sich Dortmund bereits um eine Verpflichtung von van Dijk. Er soll ein Kandidat sein, um Mats Hummels zu ersetzen. Hummels‘ Vertrag läuft im Sommer aus, noch ist keine Entscheidung über seine Zukunft gefallen.

Van Dijk zum BVB – kann das wirklich passieren? Angesichts der kurzen Vertragslaufzeit könnte die Ablösesumme für Dortmund durchaus machbar sein. Vor größere Probleme dürfte den BVB das Gehalt des Innenverteidigers stellen.

Dort kann Schwarz-Gelb wohl nicht mit der großen Konkurrenz aus Europa mithalten. Ein Transfer ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorstellbar, aber nicht komplett unrealistisch. Vieles hängt wohl auch davon ab, was van Dijk im Spätherbst seiner Karriere machen will.