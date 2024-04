PSG-Drama! Borussia Dortmund schaut ganz genau hin

Borussia Dortmund hat die Generalprobe für das anstehende Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain gewaltig in den Sand gesetzt. Bei RB Leipzig ging der BVB mit 1:4 unter und offenbarte dabei eklatante Schwächen.

Aber: Auch PSG bekleckerte sich am Samstag (27. April) nicht gerade mit Ruhm. Gegen Kellerkind AC Le Havre rettete der französische Hauptstadtklub in letzter Sekunde ein Unentschieden. Die Aussagen von PSG-Trainer Luis Enrique dürften deshalb auch überraschen.

BVB-Gegner Paris Saint-Germain patzt gegen Aufsteiger

Am Samstagabend hätte Paris Saint-Germain den Meistertitel in der französischen Ligue 1 mit einem Sieg fix machen können, doch das große PSG versagte gegen den Aufsteiger Le Havre. Das frühe Tor von Christopher Operi (19.) konnte Bradley Barcola (29.) kontern, dann gingen die Gäste aber durch Treffer von Andrew Ayew (38.) und Abdoulaye Toure (61.) erneut in Führung.

+++ Borussia Dortmund: Bittere Transfer-Absage! PSG spuckt BVB in die Suppe +++

Mühsam kämpfte sich Paris Saint-Germain zurück. In der 78. Minute erzielte Ex-BVB-Star Achraf Hakimi zum 2:3-Anschlusstreffer, und erst in der fünften Minute der Nachspielzeit glich Goncalo Ramos aus. Damit verhinderte PSG zwar die Niederlage, die Meisterparty muss aber noch warten. Der Vorsprung beträgt zwölf Punkte. Gewinnt Monaco (12 Punkte Rückstand) am Sonntag gegen Lyon nicht, würde Paris auf der Couch Meister werden.

Enrique überrascht: PSG in Bestform?

Das Remis nach Trainer Luis Enrique deshalb sehr gelassen: „Heute Abend haben wir die Liga ohne jeden Zweifel gewonnen. Aufgrund der besseren Tordifferenz werden wir Meister sein.“ Seine Aussage im Anschluss dürfte jedoch überraschen. „Ich denke, wir sind in der besten Form, die wir in dieser Saison hatten. Ich bin überzeugt, dass wir einen guten Kampf liefern werden, und unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen“, sagte der Spanier.

Das könnte dich auch interessieren:

Am Mittwoch (1. Mai) empfängt Borussia Dortmund die Pariser zum Hinspiel des Halbfinals der Champions League. In der Gruppenphase trafen der BVB und PSG bereits aufeinander. In Dortmund erreichte der BVB ein Remis (1:1), in Paris war nichts zu holen (0:2).