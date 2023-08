Borussia Dortmund: Kehl haut auf den Transfer-Tisch – dieses Gerücht macht ihn richtig sauer

Neun Spieler sind weg – darunter tragende Säulen wie Jude Bellingham. Gekommen sind aber nur drei Neue. Ist Borussia Dortmund damit für einen neuen Angriff auf die Meisterschale gewappnet? So mancher Fan und Experte äußert daran Zweifel.

Einige haben mehr erwartet. Auch Edin Terzic? Ein Gerücht besagte zuletzt, dass es bei Transfer-Fragen einen internen Zoff zwischen Kehl, Terzic und anderen Entscheidern gibt. Den sonst ruhigen Sportdirektor von Borussia Dortmund bringt das auf die Palme.

Borussia Dortmund: Kehl widerspricht Gerücht über Transfer-Zoff energisch

Uneinigkeit über richtungsweisende Entscheidungen sind normal. Doch beim BVB, so war zuletzt zu hören, artete die Diskussion über die Transfer-Strategie in Streit aus. Im Rahmen des 3:2-Testsiegs gegen Manchester United räumte Sportdirektor Kehl mit diesem Gerücht auf. Und das mit überdeutlichen Worten.

„Es ist totaler Blödsinn, dass es Dissonanzen gab!“, stellt der 43-Jährige im „Kicker“ klipp und klar. „Aber zu einer Entwicklung gehört auch Reibung. Das vernünftig zu moderieren, ist wichtig – und es ist uns bislang in allen Personalien sehr gut gelungen.“

„Interessiert mich nullkommanull“

Dem Gerücht eines „Transferstaus“ widersprach Kehl ebenso vehement. Und er richtet sich auch an die unzähligen „Transfer-Experten“, die den BVB tagtäglich kritisieren. „Niemand außer uns hat diese Innensicht mit all den notwendigen Informationen. Mich interessiert es nullkommanull, was als Ferndiagnose geschrieben oder gesagt wird. Intern waren wir immer komplett ruhig.“

Zuletzt hatte Kehl mehrfach betont, dass Borussia Dortmund mit seinem aktuellen Personal gut aufgestellt sein. Das könnte sich nun aber geändert haben. Eine Verletzungsmisere hat den Klub bei der PR-Tour durch die USA getroffen. Muss deshalb noch einmal reagiert werden?