Borussia Dortmund: Vater von Mega-Juwel enthüllt Plan – BVB sollte ganz genau hinhören

Florian Wirtz gehört zu den größten Talenten, die der deutsche Fußball zu bieten hat. Wenn sein Vater über die Zukunft des Bayer-Juwels spricht, dürften alle Klubs ganz genau hinhören – auch Borussia Dortmund.

Bis 2027 ist Wirtz noch an Leverkusen gebunden. Spätestens dann strebt er einen Wechsel an, enthüllt sein Vater und Berater. Auch wenn die Konkurrenz massiv sein wird – Borussia Dortmund MUSS mitpokern.

Borussia Dortmund: Megatalent lässt aufhorchen

Gerade einmal 20 Jahre ist Florian Wirtz alt – und verzaubert dennoch schon seit Jahren die Bundesliga. Vor seiner schweren Verletzung trug er ganz Leverkusen auf seinen Schultern. Nun ist er zurück. Stark wie nie. Und mit der Werkself auf dem besten Weg zur ersten Schale.

Längst bringen sich die Topklubs in Stellung, um das Mega-Talent zu locken. Nun enthüllt Wirtz‘ Vater überraschend den Karriere-Plan seines Sohnes. „Florian hat Vertrag bis 2027 in Leverkusen. Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird“, verriet Hans-Joachim Wirtz dem „Kölner Stadtanzeiger“.

BVB MUSS sich mit Wirtz beschäftigen

Diese Aussage dürfte bei allen großen Vereinen für Aufhorchen sorgen. Auch bei Borussia Dortmund. Kein Spieler der Welt würde derzeit so gut ins Transfer-Profil passen. Junge Toptalente und deutsche Nationalspieler – inzwischen bestehen daraus gefühlt 90 Prozent des Kaders. Wirtz ist beides.

Das große Aber: Das immense Interesse am Bayer-Star dürfte den Preis sehr schnell in Höhen treiben, die für Schwarzgelb nicht zu stemmen sind. Aller Voraussicht nach wird Wirtz auch sportlich für den BVB eine Nummer zu groß sein. Ihn an Land zu ziehen, wäre ein Coup á la Haaland. Eine Wiederholung eines solchen Transfer-Bebens scheint derzeit ziemlich unwahrscheinlich.

Dennoch besteht für Borussia Dortmund mit dem nun bekannten Zukunftsplan regelrecht die Pflicht, sich mit Florian Wirtz zu beschäftigen. Ob er 2027 ablösefrei wechselt oder bereits ein Jahr zuvor gegen eine große Summe – der BVB muss sich in den Poker einschalten. Mit seinem Ruf als Sprungbrett in die Weltspitze, seinem brachialen Stadion mit Gänsehaut-Atmosphäre und dem Platz als Dauergast in der K.o.-Phase der Champions League hat Dortmund schließlich auch etwas zu bieten.