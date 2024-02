Borussia Dortmund vor Transfer-Doppelschlag? BVB beobachtet gleich zwei Türkei-Talente

Das Transferfenster ist zwar seit einigen Tagen geschlossen, die Arbeit der Scouts von Borussia Dortmund ruht deshalb aber keineswegs. Ständig sind die Talentsucher des BVB auf der Suche nach dem nächsten Superstar.

Dabei fällt der Blick von Borussia Dortmund jetzt offenbar in die Türkei. Dort sollen es dem BVB gleich zwei Talente von Besiktas Istanbul angetan haben. Nach Semih Kilicsoy beobachtet der BVB wohl auch noch Ege Tiknaz.

Borussia Dortmund: Gleich zwei Besiktas-Juwele auf dem Zettel?

Vor einigen Tagen tauchte in türkischen Medien das Gerücht um Semih Kilicsoy auf. Der 18-Jährige ist bei Top-Klub Besiktas Istanbul aktuell der absolute Shootingstar. Seit dem 17. Spieltag kommt er regelmäßig zum Einsatz und überzeugte dabei auf ganzer Linie.

Kilicsoy erzielte in acht Einsätzen sieben Tore, bereitete einen weiteren Treffer vor. Der 18-Jährige zerlegt eine Abwehr nach der anderen, erlebt einen kometenhaften Aufstieg. Kein Wunder, dass das auch Interesse anderer Klubs weckt.

Der Flügelstürmer, der auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann, soll bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen. Einem Bericht der türkischen Zeitung „Sabah“ zufolge stehe Kilicsoy unter ständiger Beobachtung der BVB-Scouts. Der 18-Jährige könnte ein möglicher Ersatz für Jadon Sancho sein, wenn er im Sommer nach Manchester zurückkehrt.

Auch Tiknaz ein Thema?

Aber Kilicsoy soll nicht das einzige Talent von Besiktas sein, dass der BVB offenbar auf dem Zettel hat. Neben Kilicsoy steht dort wohl auch sein Landsmann Ege Tiknaz drauf. Tiknaz feierte in diesem Jahr sein Profi-Debüt für Besiktas Istanbul. Der 19-Jährige ist im zentralen Mittelfeld zu Hause und kommt immer regelmäßiger zum Einsatz. Aktuell steht er in dieser Saison bei 24 Einsätzen.

Sowohl Kilicsoy als auch Tiknaz kamen schon mehrfach für die U-Nationalmannschaften der Türkei zum Einsatz. Geht ihre Entwicklung so rasant weiter, könnten für sie im Sommer ein Wechsel in eine europäische Top-Liga anstehen. Tiknaz Vertrag läuft noch bis 2026, Kilicsoy ist sogar bis 2028 an Besiktas gebunden.