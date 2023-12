Borussia Dortmund: Wie bitte?! BVB-Juwel enthüllt pikantes Detail

Er spielt aktuell gar nicht bei Borussia Dortmund. Dennoch ist er für manch einen Fan der große Hoffnungsträger der Zukunft. Tom Rothe (hier mehr zu ihm lesen) startet seit seiner Leihe zu Holstein Kiel in die 2. Liga durch.

Von einem Linksverteidiger, der hinten sicher steht und vorne für Torgefahr sorgt, kann Borussia Dortmund aktuell nur träumen. Umso überraschender, was Rothe nun enthüllt. Über seine Rückkehr machen sich aktuell wohl beide Seiten wenig Gedanken.

Borussia Dortmund: Rothe startet durch

Was in ihm steckt, zeigte er schon einst bei seinem Bundesliga-Debüt für den BVB. Als Rothe am 16. April 2022 im zarten Alter von 17 Jahren überraschend in der Startelf stand, erzielte er beim 6:1 gegen den VfL Wolfsburg gleich mal ein Tor. Anschließend erschwerte sich der Weg in Dortmund aber. Im Sommer entschied er sich für eine Leihe nach Kiel.

Beim Zweitliga-Herbstmeister ist er eine tragende Säule, steht fast immer von Beginn an auf dem Platz. Dabei besticht die Leihgabe von Borussia Dortmund defensiv wie offensiv. Zwei Tore und fünf Assists zeugen von seinen Qualitäten.

Kein Wunder, dass manch ein BVB-Fan aus diesem Grund die Spiele der Störche genau verfolgt. Denn hinten links brennt es bei den Schwarz-Gelben seit Jahren. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie sich eine Rückkehr Rothes als neuen Stammspieler wünschen.

Rothe spricht über BVB-Kontakt

Rothes Leihe läuft im kommenden Sommer ab, eine Kaufoption soll es nicht geben. Pläne für eine Rückkehr? Gibt es aktuell wohl noch nicht. „Da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Von Dortmund habe ich auf jeden Fall noch keine Nachricht bekommen“, sagte Rothe bei „Sport 1“.

Da dürfte so manchem der Mund herunterklappen. Klar, Borussia Dortmund hat gerade ganz andere Probleme. Doch Rothe nicht jetzt schon eine größere Rolle für die Zukunft zu versprechen, auch damit er weiß, woran er im Ruhrgebiet ist und keinen Wechsel vorzieht, sollte angesichts seiner Leistungen Pflicht sein.

Vom Tisch jedenfalls ist ein Abbruch der Leihe. „Hier läuft es gut, ich bin mit dem Kopf zu 100 Prozent hier und werde die Leihe auf jeden Fall erfüllen“, macht Rothe deutlich. Auf seine Dienste können sich die Fans also frühstens in der neuen Saison freuen.