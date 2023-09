Borussia Dortmund: Last-Minute-Abgang offiziell! Nun steht der BVB vor einem großen Problem

Eigentlich ist das Transfer-Fenster seit dem 1. September geschlossen, dennoch kommt es in Europa zu einigen Wechseln. Der Grund dafür ist, dass in anderen Ligen die Wechselperiode noch nicht beendet ist. Daher gibt es bei Borussia Dortmund einen weiteren Abgang zu vermelden.

Thorgan Hazard hat nämlich Borussia Dortmund nach vier Jahren verlassen und kehrt in seine Heimat nach Belgien zurück. Für Cheftrainer Edin Terzic gibt es jetzt ein ganz großes Problem.

Borussia Dortmund: Last-Minute-Abgang offiziell!

Es hatte sich in den letzten Wochen angedeutet und ist jetzt offiziell. Vor vier Jahren hatte Borussia Dortmund Thorgan Hazard für 25 Millionen Euro verpflichtet. Er schließt sich jetzt dem belgischen Top-Klub RSC Anderlecht an. Das verkündeten beide Teams um Mitternacht.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Heftiger Nackenschlag! Juwel droht nach BVB-Flucht eine Sackgasse

Schon seit Langem hatte sich Anderlecht mit dem 30-Jährigen beschäftigt und hat jetzt kurz vor dem Ende des Transfer-Fensters in Belgien zugeschlagen. Hazard unterschreibt beim belgischen Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. „Wir haben mit Thorgan in den vergangenen Wochen sehr offene und ehrliche Gespräche geführt. Kurzfristig hat sich ihm jetzt noch die Gelegenheit zu einem Wechsel geboten. Für uns war es klar, dass wir ihm dann auch keine Steine in den Weg legen werden“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Auch in Belgien ist die Freude über den Neuzugang groß. „Wir haben große Ambitionen für die Zukunft – und die Verpflichtung von Thorgan Hazard unterstreicht das“, so Anderlechts Jesper Fredberg (CEO Sport): „Thorgan ist Belgier, erfahren und erfüllt unser Anforderungsprofil: technisch stark, offensiv denkend, aber auch physisch und aggressiv. Vor allem ist er aber hungrig nach Erfolg.“

BVB steht vor einem Problem

Mit dem Verkauf von Hazard geht Borussia Dortmund ein großes Risiko ein. Dabei genügt ein Blick auf den Kader des BVB. Nach den Abgängen von Tom Rothe (Leihe zu Holstein Kiel), Nico Schulz und Raphael Guerreiro gibt es mit Ramy Bensebaini lediglich einen gelernten Linksverteidiger, auch wenn Julian Ryerson hier und da mal aushelfen könnte. Allerdings wird er auf der rechten Seite gebraucht.

Mit Hazard hätte diese Lücke geschlossen werden können, da er ein polyvalenter Spieler ist. Natürlich wäre der Belgier bei Borussia Dortmund als linker Verteidiger keine Wunschlösung für Edin Terzic gewesen, aber für eine Saison hätte er als Back-Up wichtig werden können. Und da wird auch sein Landsmann Thomas Meunier, der aktuell noch verletzt ist, bei einem möglichen Comeback wohl keine große Hilfe sein.

Mehr News für dich:

Somit muss Borussia Dortmund bis zum Winter abwarten, bis dann das Transfer-Fenster wieder geöffnet ist, damit neue Spieler verpflichtet werden können – am besten dann ein Linksverteidiger.