Borussia Dortmund: Heftiger Nackenschlag! Juwel droht nach BVB-Flucht eine Sackgasse

Das war anders geplant! Wegen mangelnder Aussichten hat Nnamdi Collins Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Bei Eintracht Frankfurt sah er eine bessere Perspektive. Doch schon in den ersten Wochen hagelte es schlechte Nachrichten für das Juwel.

Eigentlich wollte ihn Frankfurt für zwei Jahre verleihen. Doch ein Deal kam nicht zustande. Deshalb droht Collins nach dem Abflug von Borussia Dortmund eine Sackgasse. Dass er bei den Eintracht-Profis keine Rolle spielt, wurde ihm nun auf sehr deutliche und schmerzhafte Weise mitgeteilt.

Borussia Dortmund: BVB-Flucht in die Sackgasse?

Sieben Jahre lang spielte er im BVB-Nachwuchs, galt als großes Juwel, gewann die U19-Meisterschaft und führte das Team dieses Jahr als Kapitän bis ins Finale. Doch damit endete die schwarzgelbe Reise von Nnamdi Collins. Wegen mangelhafter Perspektive bei den Profis forcierte er einen Wechsel, will den großen Wurf woanders schaffen.

„Nnamdi ist mit dem großen Wunsch auf uns zugekommen, in diesem Sommer den Verein zu wechseln“, erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl. Der Youngster schloss sich Eintracht Frankfurt an. Der Plan: Eine direkte zweijährige Leihe, im Herrenbereich Fuß fassen und dann bei der SGE durchstarten. Doch schnell scheint der Plan zu bröckeln.

Kein Platz für Collins im Frankfurt-Kader

Das Transferfenster ist dicht, Collins noch immer in Frankfurt. Der Leih-Plan hat offenbar nicht geklappt. Und bei der Eintracht sieht die Perspektive nicht rosig aus. Dino Toppmöller berief ihn bislang kein einziges Mal in den Spieltagskader. Dass er in den Gedanken des neuen Trainers keine Rolle spielt, erfuhr der 19-Jährige nun noch deutlicher.

Am Dienstag verkündete Frankfurt sein Aufgebot für die Gruppenphase der Conference League. Collins schaffte es nicht in den 25-Mann-Kader. International ist das Ex-BVB-Juwel damit dieses Jahr nicht spielberechtigt. Eine schallende Ohrfeige, die die Frage aufwirft: War die Flucht von Borussia Dortmund am Ende ein großer Fehler?

Dem BVB fehlt der Innenverteidigung nach dem Abgang von Soumaila Coulibaly die Tiefe. Hinter Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Mats Hummels klafft ein Loch. In Frankfurt prügeln sich dagegen acht Innenverteidiger um die Kaderplätze. Nnamdi Collins darf in diesem Konkurrenzkampf bislang nicht mitmischen. Und bei der U23 der Eintracht auch nicht. Eine Sackgasse droht.