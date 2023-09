Borussia Dortmund: Bruder-Traum jäh geplatzt! Top-Talent verlässt den BVB

Marco Reus, Mario Götze oder Nuri Sahin sind nur drei von vielen Beispielen, die es aus der Jugend von Borussia Dortmund in die Fußballwelt geschafft haben. Viele BVB-Talente nehmen sich diese drei und etliche andere Ex-Spieler als Vorbild, um ebenfalls eine erfolgreiche Karriere hinzulegen.

Doch es gibt auch Talente, die es nicht bei Borussia Dortmund schaffen, dafür aber über Umwege zu absoluten Top-Stars werden. Auch hier gibt es einige Spieler, die das geschafft haben. Doch nun hat der BVB gleich zwei bittere Abgänge zu beklagen.

Borussia Dortmund: Bruder-Traum geplatzt

Beide stammen aus dem Ruhrgebiet, sind schon 2016 als kleine Kinder zu Borussia Dortmund gewechselt und sorgten für viel Aufsehen. „Es passiert selten, dass zwei Brüder so herausragendes Talent besitzen“, schwärmte Nachwuchskoordinator Lars Ricken vor knapp zwei Jahren über Göktan und Gökdeniz Gürpüz.

Beiden Youngsters wurde eine strahlende Zukunft vorausgesagt. Sie hätten den gleichen Weg gehen können, wie einige BVB-Legenden vor ihnen. Doch jetzt sind beide Youngsters weg. Zunächst wechselte Göktan Gürpüz vor einigen Wochen aus der zweiten Mannschaft der Schwarzgelben zum türkischen Klub Trabzonspor (Vertrag bis 2026), jetzt folgt ihm sein jüngerer Bruder.

Allerdings wechselt Gökdeniz nicht zum selben Klub, sondern zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul. Das berichtet „Sports Digitale“-Reporter Ertan Süzgün. Der 17-Jährige unterschreibt demnach einen Drei-Jahres-Vertrag.

Weiteres Top-Talent verlässt den BVB

Die beiden Wechsel haben auch einen familiären Grund. So möchte die Familie von Deutschland in ihre Heimat ziehen. In den kommenden Tagen werde der Transfer dann offiziell verkündet. In der Türkei haben die Teams noch bis zum 15. September Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Für Borussia Dortmund sind beide Abgänge sehr bitter.

Vor den beiden Gürpüz-Talenten sind noch etliche andere junge Spieler von Borussia Dortmund geflüchtet. Immanuel Pherai, Bradley Fink, Nnamdi Collins und Ansgar Knauff sind einige Beispiele. Sie waren gefeierte Talente, haben aber ihre Zukunft nicht beim BVB gesehen.

Und es könnten noch weitere folgen, die den Verein verlassen. Um Giovanni Reyna und Julian Rijkhoff gibt es derzeit Gerüchte über einen Abgang. Zwar sind sie nach dem Ende des Transferfensters geblieben, könnten aber im Winter oder im kommenden Sommer dann zu einem anderen Klub gehen.