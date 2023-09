Borussia Dortmund: Worst Case für den BVB? Plötzlich sieht alles DANACH aus

Bittere Nachrichten für Borussia Dortmund! In Deutschland dürfen die Fußballvereine zwar keine neuen Spieler mehr verpflichten – andernorts ist das Transferfenster allerdings noch im Gange.

So beispielsweise auch in Belgien. Für Borussia Dortmund dieser Tage ein hochspannender Markt. Denn hier könnte man zwei seiner Ladenhüter noch unterbringen. Kurz vor der Deadline sieht es jedoch nicht gut aus.

Borussia Dortmund: Spieler sollen gehen

An ihre Verpflichtungen waren einst große Erwartungen geknüpft. Thorgan Hazard und Thomas Meunier bildeten beim BVB einst mit Axel Witsel ein belgischen Trio. Die beiden erstgenannten konnten brachten ihre Leistungen jedoch nie richtig aufs Feld.

Daher war es schon zu Beginn der Transferperiode ein offenes Geheimnis, dass der Verein beide Spieler abgeben möchte. Nicht nur, weil der aktuelle Kader mit 30 Spielern zu groß ist, sondern auch, um ihre guten Gehälter einzusparen.

Letzter Ausweg: Belgien

Da sich in den großen europäischen Vereinen bis zum 1. September kein Abnehmer fand, blieb Borussia Dortmund zunächst auf den Spielern sitzen. Dann ging vermeintlich eine Tür für Hazard in Belgien auf. Der RSC Anderlecht zeigte Interesse, den Mittelfeldmann zurück in die Heimat zu holen.

Doch zu früh gefreut. Offenbar ist der Deal in weite Ferne gerückt. Wie der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet, liegen Spieler und Verein in den Verhandlungen zu weit auseinander. Sowohl Gehalt als auch Vertragsdauer seien Streitpunkte.

Borussia Dortmund: Bleibt alles, wie es ist?

Damit könnte für den deutschen Vizemeister der Worst Case eintreten und der XXL-Kader bestehen bleiben. Denn auch bei Meunier gibt es aktuell keine heiße Spur. Es deutet vieles darauf hin, dass beide ihren Vertrag beim BVB aussetzen könnten.

In Belgien schließt der Transfermarkt am Mittwoch (6. September). Dann gibt es für die Spieler von Borussia Dortmund nur noch wenige Märkte, die für einen Wechsel in Frage kommen. Vielleicht noch die Türkei, wo Transfers bis zum 15. September erlaubt sind.