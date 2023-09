Borussia Dortmund gnadenlos? IHM könnte plötzlich das Aus drohen!

Wer geglaubt hat, dass die Personalnews bei Borussia Dortmund mit dem Transferschluss ein Ende haben, der irrt. Kaum dürfen keine Neuen mehr kommen, richtet sich der Blick auf das vorhandene Personal. Frühzeitig sollen erste Weichen gestellt werden.

Im kommenden Sommer laufen bei gleich sieben Spielern von Borussia Dortmund die Verträge aus. Noch in der Rückrunde galt Marius Wolf als einer der sichereren Kandidaten für eine Verlängerung. Doch der Wind dreht sich offenbar!

Borussia Dortmund: Wolf, die Allzweckwaffe

In Dortmund schätzen sie den 28-Jährigen für seine Allrounder-Fähigkeiten. Wolf, eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, ist immer da, wenn es sonst wo brennt. Auf der linken Seite, auf der Außenbahn – er kämpft und ackert überall.

Es sind Fähigkeiten, die Trainer Edin Terzic an seinem Schützling schätzt und die diesen in der vergangenen Rückrunde zum Stammspieler machten. Auch jetzt gegen Bochum und Heidenheim stand Wolf jeweils 90 Minuten für Borussia Dortmund auf dem Platz. Eine Vertragsverlängerung, so machte es vor einigen Wochen den Anschein, war nur eine Frage der Zeit.

Bröckelt das Vertrauen?

Wie allerdings auch seine Teamkollegen hat Wolf über den Sommer einen Leistungsabfall erfahren. Verzweifelt suchen die Schwarz-Gelben ihre Form. Laut den „Ruhrnachrichten“ ist das vor allem für die Allzweckwaffe eine prekäre Situation.

Denn derzeit spreche nicht mehr allzu viel für ein neues Arbeitspapier im Ruhrgebiet. Im kommenden Sommer könnte die Beziehung Wolf/BVB nach fünf Jahren voller Aufs und Abs endgültig enden.

Borussia Dortmund: Abgangswelle bahnt sich an

Damit wäre Wolf letztendlich wohl nicht allein. Unter den Spielern, deren Verträge ebenfalls auslaufen, befinden sich beispielsweise auch Marco Reus und Mats Hummels. Beide hatten im Frühjahr nochmals zwölf Monate draufgelegt. Vieles spricht dafür, dass sie in ihre letzte Dortmund-Saison gehen.

Auch die beiden Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard dürften spätestens im nächsten Jahr weg sein. Borussia Dortmund versuchte sie bisher vergeblich, schon jetzt zu verkaufen. Und auch die Zukunft der beiden Verteidiger Mateu Morey und Antonios Papadpoulos ist fraglich.