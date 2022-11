Bei Borussia Dortmund umstritten – blüht ER jetzt doch noch auf?

Als Thorgan Hazard 2019 von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund wechselte, hatten viele BVB-Fans Hoffnung, dass er die erhoffte Verstärkung für die schwarzgelbe Offensive ist. Wirklich überzeugen konnte er seine Kritiker allerdings nie so richtig.

Im vergangenen Sommer galt der Belgier deshalb als sicherer Abgangskandidat bei Borussia Dortmund. Nun ist der 29-Jährige plötzlich wieder wichtig beim BVB. Ist Hazard nun doch plötzlich der erhoffte Star-Zugang?

Borussia Dortmund: Hazard blüht als Linksverteidiger auf

Nachdem seine Tage beim BVB bereits gezählt zu sein schienen, blüht Thorgan Hazard nun doch auf bei den Dortmundern – als Linksverteidiger. Bereits im Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City stellte Trainer Edin Terzic den Belgier als Linksverteidiger auf. Dort überzeugte er auf ganzer Linie.

Demzufolge belohnte der BVB-Coach den 29-Jährigen und stellte ihn auch gegen Eintracht Frankfurt und den FC Kopenhagen auf der ungewohnten Position auf. Auch in diesen Spielen zeigte der umfunktionierte Offensivmann eine engagierte Leistung und vollrichtete eine gute Defensivarbeit. Gegen Kopenhagen hat sich sogar gezeigt: Hazard hat nichts an seiner Torgefährlichkeit, die ihn in seiner Gladbacher-Zeit ausgezeichnete, eingebüßt. Der Belgier erzielte nämlich das wichtige 1:0 für den Bundesligisten, der zugleich zum Unentschieden gegen die Dänen reichte.

Borussia Dortmund: Hazard ist wieder wichtig

Die Position des Linksverteidigers war schon lange eine Baustelle beim BVB. Raphael Guerreiro hat zu viele Leistungsschwankungen in seinem Spiel und ist dazu auch noch besonders verletzungsanfällig. Aufgrund von muskulären Problemen fällt der Portugiese wieder seit drei Spielen aus, in der gesamten Saison verpasste er bislang fünf Partien.

Der letzte gelernte Linksverteidiger im Kader ist mit Tom Rothe ebenfalls weiterhin außer Gefecht gesetzt. Der BVB verkündete zuletzt, dass sich der 18-Jährige nach einem „schweren Schlag aufs Knie“ eine Knochenstauchung zugezogen hat und für den Rest des Jahres ausfallen wird. Daher können die Fans und Verantwortlichen der Dortmunder von Glück sprechen, dass sie mit Thorgan Hazard einen guten Ersatzmann auf der Position des Linksverteidigers gefunden haben. Und wer weiß, vielleicht wird Hazard ja doch noch zum erhofften Star-Zugang, den sich 2019 alle BVB-Fans gewünscht haben.