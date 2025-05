FC Schalke 04: Fans feiern Matriciani – Leihgabe verpasst dem BVB einen heftigen Schlag

Kaum ein Fan des FC Schalke 04 dürfte das Derby vergessen, in dem Henning Matriciani zum königsblauen Helden wurde. Sein Kampfgeist und Einsatzwille bleibt, trotz abfallender Leistungen im Anschluss, unvergessen. Jetzt könnte er den schwarz-gelben Erzrivalen erneut mächtig ärgern.

Und das, obwohl Matriciani aktuell gar nicht für den FC Schalke 04 aufläuft. Zu Saisonbeginn verlieh S04 den Außenverteidiger zum SV Waldhof Mannheim. Dort sammelt der 25-Jährige reichlich Spielzeit und soll an Erfahrung gewinnen. Und er findet sich wieder im Fernduell mit dem BVB wieder.

FC Schalke 04: Freude über BVB-U23

Denn einer der ärgsten Konkurrenten um den Klassenerhalt in Liga drei für Mannheim ist die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Die muss aktuell richtig bangen – dank des Überraschungserfolges der Mannheimer (rund um Matriciani) gegen bereits aufgestiegene Dresdener (1:0). Der BVB hingegen braucht am letzten Spieltag Schützenhilfe aus Essen.

Bedeutet im Umkehrschluss: Aus eigener Kraft lässt sich der Klassenerhalt für Dortmunds Zweitvertretung nicht mehr erreichen. Die Tatsache dürfte doch ein Lächeln auf die aktuell eher trüben Schalker-Mienen zaubern. Vor allem, da die eigene U23 in der Regionalliga endlich gerettet ist – ein Dortmunder Abstieg hätte auch die Zukunft von Schalkes U23 beeinflussen können.

Doch mit einem 3:1 gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf sicherte Schalkes zweite Mannschaft den Klassenerhalt in der Regionalliga West (mehr dazu hier). Es gibt sie also noch. Und so könnte ein Abstieg von Dortmunds U23 in Gelsenkirchen schadlos beklatscht werden.

Matriciani in blauweißer Ungnade

Und Matriciani? Seine Zukunft bleibt völlig offen. Allerdings dürfte er es schwer haben, sich zurück in die Profi-Mannschaft der Knappen zu spielen. Nach einer extrem schwachen Zweitliga-Saison war der Außenverteidiger bei den Schalkern in Ungnade gefallen.

Doch im Sommer steht mal wieder der nächste königsblaue Umbruch an. Und nicht erst einmal haben aussortierte Stars bewiesen, dass sie beim FC Schalke 04 dann noch mal wichtig werden können.