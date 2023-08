Borussia Dortmund: Transfer-Wende bei Star – platzt der Deal jetzt doch?

Nächstes Kapitel einer nicht enden wollenden Transfer-Story. Bei Borussia Dortmund ist Thorgan Hazard schon länger außen vor. In der Rückrunde lieh ihn der Verein aus, jetzt will man ihn ganz loswerden.

Doch die Vereinssuche gestaltet sich als äußerst verzwickt. Jetzt wirkte es so, als habe man ein Ziel für den einstigen Millionenmann gefunden. Doch der lässt Borussia Dortmund offenbar auflaufen.

Borussia Dortmund: Hazard ohne Chance

Beim Vizemeister ist man der Überzeugung, Hazard genug Chancen gegeben zu haben. Der Belgier kam 2019 für 25 Millionen Euro aus Gladbach. Die hohen Erwartungen konnte er jedoch nicht halten. Egal welcher Trainer oder welches System, Hazard wurde mit dem BVB nie so richtig warm.

Im Januar folgte der unausweichliche Schritt. Dortmund verlieh Hazard zur PSV Eindhoven. Dort sollte er sich ins Schaufenster stellen. Ein Plan, der nur bedingt aufging. Und so schlug der 30-Jährige im Sommer wieder bei Borussia Dortmund auf.

Monaco-Wechsel vom Tisch

Seitdem sucht Sportdirektor Sebastian Kehl einen Abnehmer. Zuletzt rückt die AS Monaco in den Vordergrund. Dem Ligue-1-Klub sagten einige Experten Interesse am Spieler nach. Demnach hätte der Verein auch Gespräche mit Profi und Berater gesucht.

Nun ist der Deal allem Anschein nach geplatzt. Wie „Sport 1“ berichtet, habe Hazard keine Lust, nach Monaco zu gehen. Stattdessen könnte er sogar in Dortmund bleiben, sollte sich bis Ende September kein passender Arbeitgeber finden.

Borussia Dortmund: Tribüne oder letzte Möglichkeit

Dann müsste Coach Edin Terzic abwägen. Setzt er den Spieler ein Jahr auf die Tribüne, bis dessen Vertrag ausläuft – oder integriert er ihn doch wieder in die Mannschaft. Beim Pokalspiel in Mainz saß er zwar auf Bank, kam aber nicht zum Einsatz.

Zudem hofft man bei Borussia Dortmund, dass die verletzten Karim Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens und Julien Duranville schnell zurückkehren. Dann würde es für Hazard ohnehin ziemlich eng werden.