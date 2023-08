Borussia Dortmund: Klub meldet Interesse an! Wird der BVB IHN endlich los?

Thorgan Hazard spielt in den Planungen von Borussia Dortmund schon länger keine Rolle mehr. Obwohl bis auf Donyell Malen alle Flügelstürmer des BVB verletzt fehlten, saß Hazard im DFB-Pokal gegen Schott Mainz 90 Minuten auf der Bank. Stattdessen setzte Trainer Edin Terzic lieber den positionsfremden Julian Brandt auf den linken Flügel.

Der Belgier gilt bei Borussia Dortmund als Verkaufskandidat, soll den Verein nach Möglichkeit in diesem Sommer verlassen. Bislang gestaltet sich ein Verkauf aber schwierig, doch nun meldet ein neuer Klub Interesse an.

Borussia Dortmund: Monaco heiß auf Hazard

Nach Informationen von „Sport1“-Reporter Patrick Berger hat sich die AS Monaco beim BVB nach Thorgan Hazard erkundigt und bereits Kontakt zum Belgier aufgenommen. Monacos neuer Trainer Adi Hütter würde den Flügelstürmer gerne in seinem Team sehen. Laut Berger sei es aber fraglich, ob Hazard nach Frankreich zur AS Monaco will.

Hazard trägt seit 2019 das Trikot von Borussia Dortmund, wechselte damals für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum BVB. In der vergangenen Spielzeit verlor er dann seinen Stammplatz auf der Außenbahn, spielte unter Trainer Edin Terzic kaum noch eine Rolle.

Zieht es Thorgan Hazard in diesem Sommer nach Frankreich? Foto: IMAGO/HMB-Media

In der Rückrunde war Hazard an die PSV Eindhoven ausgeliehen, kam dort aufgrund einer Verletzung aber auch nur 13 Mal zum Einsatz und konnte die Verantwortlichen nicht vollends überzeugen. Im Sommer kehrte er deshalb zurück nach Dortmund.

Hazard kann gehen

Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024. Wenn der BVB noch eine Ablösesumme für den 30-Jährigen einstreichen will, müssten man ihn in diesem Sommer verkaufen – und so ist wohl auch der Plan. Neben Meunier gilt Hazard als Verkaufskandidat Nummer eins. Einen Abnehmer hat der BVB allerdings bislang nicht gefunden – das könnte sich mit Monaco nun ändern.