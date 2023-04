Borussia Dortmund: Leihe geht nach hinten los – was wird bloß aus IHM?

Das war wohl nichts! Auf den Flügelpositionen hat Borussia Dortmund seit einiger Zeit Probleme. Links wie rechts ist der Kader zu dünn. Fällt einer der Stars aus, merkt man das sofort. Dennoch entschied man sich im Winter dazu, Thorgan Hazard zu verleihen. Eine Entscheidung, die Bände sprach.

Der Belgier, so schien es, kam nie richtig bei Borussia Dortmund an. Seine Leistungen waren stets schwankend. Auch er musste sich den Vorwurf der scheinbaren Lustlosigkeit gefallen lassen. Allerdings geht auch die Leihe nicht auf, weshalb sich die Frage stellt, was im Sommer aus ihm wird.

Borussia Dortmund: Hazard hinten dran

Wenn eine Mannschaft weiß, wie man Stars wieder aufbaut, dann PSV Eindhoven. Man denke nur an Mario Götze, der beim BVB zum Ersatzspieler verkam und in Holland sein Glück wieder fand. Ähnliche Hoffnungen pflegten die Bosse wohl, als man Hazard im Januar der PSV überließ.

Aber auch beim Tabellendritten der Eredivisie kommt der 30-Jährige nicht in Fahrt. Mitte Februar bremste den Leihprofi von Borussia Dortmund eine Verletzung mehrere Wochen aus. Seitdem ist er nur noch Joker.

Wenige Minuten, fast keine Tore

Dabei hatte die Leihe mit einem Treffer im ersten PSV-Spiel so gut angefangen. Abseits des ersten Auftritts ist die Bilanz aber überschaubar. Hazard kommt insgesamt nur auf 156 Spielminuten, lediglich diese eine Torbeteiligung steht zu Buche. Man darf wohl behaupten, dass sich alle Seiten mehr erhofft haben.

Thorgan Hazard kommt nicht ans Laufen. Foto: IMAGO/Pro Shots

Und so ist dieser Tage zu lesen, dass Hazard in Eindhoven wohl keine Zukunft hat. Doch wie sieht es bei Borussia Dortmund aus? Auch hier dürfte es im Sommer vor allem Abgangsgerüchte um den Mittelfeldspieler geben.

Borussia Dortmund: Letzte Verkaufschance

Hazards Arbeitspapier bei den Dortmunder läuft noch bis 2024. Der kommende Sommer wäre also die letzte Möglichkeit, den Belgier gegen eine Ablöse zu verkaufen – ansonsten zieht er zwölf Monate später wohl ablösefrei. An eine Verlängerung ist derzeit nicht zu denken.

Konkrete Gerüchte um Interessenten gibt es derzeit noch nicht. Allerdings erscheint es schwer vorstellbar, dass Borussia Dortmund aktuell noch weiter mit Thorgan Hazard plant.