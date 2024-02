Borussia Dortmund: Entscheidung wohl gefallen! BVB-Star vor sofortigem Abflug

Eigentlich lief alles darauf hinaus, dass Thomas Meunier bis zum Sommer bei Borussia Dortmund bleibt. Jetzt kommt plötzlich ordentlich Schwung in die Personalie – der Rechtsverteidiger könnte Dortmund tatsächlich noch in diesem Winter verlassen.

Erste Gerüchte über Interesse aus der Türkei gab es schon am Sonntag (4. Februar), am Montag bekamen die Spekulationen nun neues Futter: Meunier wurde nicht für den Champions-League-Kader von Borussia Dortmund nominiert. Ein Abgang wird plötzlich immer heißer.

Borussia Dortmund: Meunier vor Blitz-Abgang

Bis zum Sommer läuft der Vertrag von Meunier in Dortmund noch. Bereits vor sechs Monaten hätte er den Verein verlassen sollen, ein passender Abnehmer fand sich aber nicht. So blieb Meunier und wurde nach seiner Verletzung plötzlich wieder Stammspieler – profitierte dabei aber natürlich von zahlreichen Ausfällen.

Siebenmal in Folge stand Meunier zuletzt in der Startelf von Borussia Dortmund. Als er am Montag völlig überraschend nicht für die Champions League nachnominiert wurde, sah man unter den BVB-Fans viele fragende Gesichter.

Offenbar ist die Nicht-Nominierung ein eindeutiger Hinweis auf Meuniers baldigen Abgang. Am Sonntag (4. Februar) hatten zunächst türkische Medien über das Interesse von Trabzonspor berichtet, am Montag (5. Februar) nahmen die Gerüchte weiter Fahrt auf. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis zum 9. Februar geöffnet.

Meunier vor Wechsel in die Türkei

Neben mehreren deutschen Medien berichtete auch Transfer-Guru Fabrizio Romano. Demnach habe Trabzonspor eine grundsätzliche Einigung mit Meunier und dem BVB erzielt. Die Gespräche seien schon weit fortgeschritten, letzte Details seien lediglich zu klären. Sieht ganz danach aus, als würde Meunier den BVB nun doch noch verlassen.