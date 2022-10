Borussia Dortmund: Experiment gescheitert? Terzic spricht Klartext – „Um Gottes willen“

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund saß Anthony Modeste am Mittwochabend auf der Bank. Moukoko durfte gegen den FC Sevilla von Beginn an ran.

Dass das Experiment mit Anthony Modeste damit gescheitert ist, wollte Edin Terzic, Trainer von Borussia Dortmund, nicht bestätigen. Er stärkte dem Stürmer den Rücken.

Borussia Dortmund: Modeste-Projekt gescheitert?

Neun Spiele in Folge stand Modest in der Startelf, nur einen einzigen Treffer erzielte er dabei. Der klassische große Mittelstürmer funktioniert beim BVB noch nicht. Gegen den FC Sevilla musste er schließlich auf der Bank Platz nehmen.

Stattdessen kam – zur Freude vieler Fans – Youssoufa Moukoko endlich zu seinem Startelf-Debüt in der Champions League. Das Vertrauen zahlte er sofort zurück. Moukoko bereitete gleich zwei Treffer vor.

Sonderlob für Moukoko

Vor dem 3:0 verarbeitete er einen hohen Ball mit starker Technik, zog direkt ab und scheiterte an Keeper Bounou. Im Nachschuss traf dann Karim Adeyemi. Beim 4:1 von Julian Brandt schlug Moukoko die punktgenaue Flanke.

„Mouki hat heute ein sehr gutes Spiel gemacht. Er war von Anfang an da. Auch wenn er nicht getroffen hat, war er an sehr vielen offensiven Aktionen beteiligt. Er hat sich immer wieder in den Gegner reingestemmt. Wie er für die Mannschaft gearbeitet hat, genauso stellen wir uns das vor “, lobte Trainer Edin Terzic bei DAZN.

Terzic bezieht klar Stellung

Mit seiner Entscheidung auf Moukoko zu setzen, wollte er das Experiment Modeste aber nicht für gescheitert erklären, so Terzic vor dem Spiel: „Nein, natürlich nicht – um Gottes Willen. Tony ist nicht gekommen, um acht Spiele in der Bundesliga zu spielen und zwei in der Champions League. Wir brauchen Tony, er braucht uns.“

Wer am Samstag um 18.30 Uhr im Topspiel gegen den FC Bayern München für den BVB stürmen wird, wollte Terzic noch nicht verraten. „Ich muss morgen erstmal mit dem Doktor reden. Wir warten erstmal ab“, so der BVB-Coach.