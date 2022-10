Borussia Dortmund sorgt für Wiedergutmachung! Für IHN bedeutet es jedoch das Aus

Was für eine Leistung von Borussia Dortmund!

Am 3. Champions-League-Spieltag gewinnt Borussia Dortmund beim FC Sevilla und sorgt für Wiedergutmachung. Für einen Beteiligten war es wohl endgültig das aus.

Borussia Dortmund sorgt für Wiedergutmachung

Nach der 2:3-Pleite in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln musste der BVB Reaktion zeigen. Die Chance dafür bekamen die Schwarzgelben in der Champions League. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla sollten drei Punkte her und das Team von Trainer Edin Terzic überzeugte.

FC Sevilla – Borussia Dortmund 1:4 (0:3)

Tore: 0:1 Guerreiro (6.), 0:2 Bellingham (41.), 0:3 Adeyemi (43.), 1:3 En-Nesryi (51.), 1:4 Brandt (76.)

Schon nach sechs Minuten erzielte Raphael Guerreiro mit einem Traumtor das 1:0 für Borussia Dortmund. In der Folge wurde Sevilla immer stärker und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Der Ausgleich lag in der Luft, doch die Tore fielen dann auf der anderen Seite.

Mit einem tollen Alleingang erhöhte Jude Bellingham kurz vor der Halbzeit auf 2:0, wenige Minuten später traf dann Karim Adeyemi noch. Nach dem Seitenwechsel kam der FC Sevilla zwar noch zum 1:3, Julian Brandt stellte aber in der Schlussphase den alten Vorsprung wieder her.

Sevilla-Coach vor dem Aus

Für Sevilla-Coach Julen Lopetegui wird die Luft währenddessen immer dünner. Die Andalusier sind in LaLiga denkbar schlecht in die Saison gestartet und die Ergebnisse werden nicht besser.

Nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund steht Sevilla-Coach Julen Lopetegui vor dem Aus. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Spanischen Medienberichten zu Folge war das CL-Spiel gegen den BVB sein letztes – selbst wenn Sevilla gewonnen hätte! Sein Nachfolger soll ebenfalls schon feststehen. Der frühere chilenische Nationalspieler Jorge Sampaoli soll übernehmen.

Aber auch Lopetegui soll bereits einen neuen Klub haben. Der Spanier wird mit dem Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers in Verbindung gebracht.