Sevilla – BVB: Bei dieser emotionalen Szene geht den Fans das Herz auf – „Ich heule“

Die erste Halbzeit der Partie Sevilla – BVB war noch nicht zu Ende und die Schwarzgelben führten bereits souverän mit 3:0 gegen den spanischen Erstligisten.

Dabei gab es eine emotionale Szene bei der Begegnung Sevilla – BVB. Den Fans ging dabei das Herz auf.

Sevilla – BVB: Bewegenden Szene im Spiel

Was musste Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen an Kritik einstecken! Nach der peinlichen 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln war das aber verständlich. Deshalb waren die BVB-Profis auf Wiedergutmachung aus.

Gegen den FC Sevilla sollte in der Champions League ein wichtiger Sieg her. Bereits zur Halbzeit war die Partie schon so gut wie entschieden. In der 6. Minute brachte Raphael Guerreiro mit einem Traumtor die Schwarzgelben in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es dann zu einer bewegenden Szene im Spiel.

Als Jude Bellingham nach einer überragenden Einzelaktion das 2:0 erzielte, rannte der Youngster zu Trainer Edin Terzic und umarmte ihn lang und herzlich. Vermutlich ist das auch der Dank dafür, dass der Coach dem Engländer in Abwesenheit von Marco Reus die Kapitänsbinde übergeben hat. Wenig später erhöhte Karim Adeyemi auf 3:0 für den BVB.

BVB-Fans kommen die Tränen

Bei diesem emotionalen Moment im Spiel Sevilla – BVB kamen vielen BVB-Fans die Tränen. In den sozialen Netzwerken berichten die Anhänger, wie nah ihnen die Szene ging. „Erst dieses schöne Tor von Bellingham und dann der Sprint zum Trainer. Die Umarmung ist einfach so toll“, „Oh mein Gott war das schön anzusehen, wie sich beide umarmt haben“ und „Bellingham bedankt sich beim Trainer für das Vertrauen mit einer Umarmung. Ich heule“, heißt es unter anderem auf Twitter.

Sevilla – BVB: Nach seinem Tor rannte Jude Bellingham direkt zu seinem Trainer Edin Terzic und umarmte ihn herzlich. Foto: IMAGO / Shutterstock

Mit seinen 19 Jahren ist Bellingham schon ein Leistungsträger im Team von Trainer Edin Terzic. Dem englischen Nationalspieler ist aufgrund seiner Reife und Ruhe am Ball das Alter nicht anzumerken. Immer wieder gehört der Mittelfeldspieler zu den besten Spielern im BVB-Team.

Auf die Frage, warum Bellingham zum Kapitän befördert wurde, sagte Terzic: „Mir geht es nie darum, wie alt jemand ist, sondern wie sehr er die Werte des Vereins und der Mannschaft repräsentiert, und das macht Jude. Er wurde nicht zum dritten Kapitän, als er seinen Vertrag beim BVB unterschrieben hat, sondern durch die Zeit und Art und Weise, wie er bei uns Fußball gespielt hat.“