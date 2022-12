Borussia Dortmund: Terzic mit bitterer Erkenntnis – „War ja klar, dass es nicht reicht“

Es war das Comeback des Jahres bei Borussia Dortmund: Plötzlich war Edin Terzic wieder BVB-Trainer! Mit einem Video weckte er sofort große Hoffnungen. Doch was ist draus geworden?

Bei seiner Rückkehr forderte Terzic alle bei Borussia Dortmund auf: Wir wollen so hungrig sein, so hart arbeiten, so positiv und vor allem so laut sein wie noch nie! Sind seine Hoffnungen der Ernüchterung gewichen?

Borussia Dortmund: Edin Terzic blickt auf Hinrunde zurück

Die Fußballromantiker von Borussia Dortmund waren begeistert. Ein Fan als Cheftrainer – und diesmal nicht nur übergangsweise. Als Terzic sich dann noch mit einem emotionalen Video an alle Schwarzgelben wendete, brach fast schon Euphorie aus.

„Lasst uns so hungrig sein, wie noch nie! Lasst uns so hart arbeiten, wie noch nie! Lasst uns so positiv sein, wie noch nie! Aber vor allem: Lasst uns so laut sein, wie noch nie!“ Gänsehaut. Doch was ist draus geworden?

BVB ist so laut wie noch nie – Arbeit muss noch härter werden

Steht Edin Terzic noch hinter seinen Worten? „Zu 100 Prozent“, stellt er gegenüber „Sport Bild“ klar. Doch haben sich seine Wünsche aus dem Antrittsvideo auch erfüllt?

Terzic erklärt: „Es war ja klar, dass es nicht reicht, das alles einmal auszusprechen, damit es von diesem Zeitpunkt an auch so ist.“ Ein paar Dinge seien bereits besser geworden. Vor allem laut sei Borussia Dortmund wieder. „Die Stimmung während der Heimspiele in den vergangenen Monaten war herausragend gut. Es gab ganz tolle Momente in unserem Stadion. […] Das war in der Vergangenheit – und ich bin ja schon lange Teil des BVB – nicht immer so. Da wurde mitunter schon in der Halbzeitpause gepfiffen. Das hat uns massiv gestört.“

Ein Problem, das leugnet auch der BVB-Coach nicht, sei noch immer das „harte Arbeiten wie noch nie“. „Das ist etwas, woran wir weiter feilen müssen. Aber auch an dem Thema: Sind wir wirklich so positiv wie noch nie?“