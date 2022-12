Borussia Dortmund: Talent empfiehlt sich für Terzic – bekommt er seine Profi-Chance?

Während der Asienreise und dem „Christmas Cup“-Mini-Turnier von Borussia Dortmund haben besonders die Jugendspieler die Chance bekommen, sich für weitere Einsätze im Team von Edin Terzic zu empfehlen.

Nicht wenige haben dabei von Beginn an überzeugt. Ein Talent von Borussia Dortmund konnte allerdings besonders auf sich aufmerksam mache. Die Rede ist von Ole Pohlmann. Bekommt der 21-Jährige schon bald seine Chance bei den Profis?

Borussia Dortmund: Pohlmann spielt sich ins Rampenlicht

Schon auf der Asienreise von vor wenigen Tagen hat Ole Pohlmann mächtig für Wirbel gesorgt. Mit einem Tor gegen Johor war der 21-Jährige maßgeblich am Sieg im zweiten Testspiel beteiligt. Nun hat er auch beim Christmas Cup des BVB in Rumänien gegen Gastgeber Rapid Bukarest das sehenswerte Tor zur 1:0 Führung erzielt.

Während es für ihn bei den Profis bislang ziemlich gut lief in den vergangenen Wochen, konnte der zentrale Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft des BVB seine Torgefahr noch nicht wirklich unter Beweis stellen. In seinen bisher 15 absolvierten Partien in der 3. Liga erzielte Pohlmann lediglich ein Tor und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Borussia Dortmund: Pohlmann bald bei den Profis?

Nach den guten Auftritten in Gesellschaft der Profis stellt sich nun die Frage, ob Pohlmann in der Zukunft häufiger eine Chance bei der Terzic-Truppe bekommen könnte. Zuletzt bekamen immer wieder Spieler aus der U23 die Chance in der Bundesliga, wenn im Profi-Kader Not am Mann gewesen ist. Justin Njinmah oder Marco Pasalic sind da nur die jüngsten Beispiele. Sollte der BVB in den kommenden Wochen mal wieder von einer Verletzungswelle im Mittelfeld geplagt werden, könnte Pohlmann also seine Chance auf Einsatzminuten erhalten.

Ein weiterer Vorteil für Pohlmann: Er kann auch auf den Flügel eingesetzt werden. Aufgrund der Lücke auf dieser Position im Kader von Terzic, könnte er auch dort mal zu einer Alternative werden.

Bereits im Sommer 2021 ist Pohlmann aus der U23 des VfL Wolfsburgs zur zweiten Mannschaft des BVB gewechselt. In seiner Premierensaison in schwarz-gelb kam der 21-Jährige auf 37 Einsätze, in welchen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.