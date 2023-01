Borussia Dortmund: Tinte trocken! BVB sichert sich Top-Talent

Borussia Dortmund war in den letzten Jahren bekannt dafür, junge Talente zu großen Top-Stars in Europa zu entwickeln. Jadon Sancho, Christian Pulisic oder Youssoufa Moukoko sind da nur drei Beispiele für die erfolgreiche Jugendarbeit des BVB.

Nun hat sich Borussia Dortmund das nächste hoffnungsvolle deutsche Talent gesichert. Die Rede ist von Nick Cherny.

Borussia Dortmund sichert sich Top-Talent

Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Top-Talent Nick Cherny gesichert. Das bestätigte die Berateragentur des 15-Jährigen, „Rogon“, auf Instagram. Der Linksaußen, der ab Sommer 2023 offiziell zum Team von U17-Trainer Karsten Gorges sein wird, erzielte in dieser Saison zehn Tore in zwölf Spielen für die U17 von Arminia Bielefeld in der U17-Bundesliga West 22/23.

Erst im vergangenen Sommer kam der Bruder von Vladislav Cherny (derzeit ausgeliehen von Arminia Bielefeld an den FC Schaffhausen) aus der Bielefelder Jugend in die U17 der Ostwestfalen. Im kommenden Sommer führt sein Weg dann ins Ruhrgebiet. Dort wird er mit der Nummer sieben auflaufen.

Borussia Dortmund schwächt Konkurrenz

Mit dem Transfer angelt sich der BVB nicht nur ein großes Top-Talent, sondern schwächt zeitgleich auch seine Konkurrenz. Aktuell steht die U17 des BVB auf dem dritten Tabellenplatz der B-Junioren Bundesliga hinter Tabellenführer Schalke und eben Arminia Bielefeld. Aufgrund des großen Talents des Linksaußen ist der 1,74 Meter große zuletzt auch ein Teil der U16-Nationalmannschaft des DFB gewesen. Dort gab er Ende September gegen die U16 von Österreich sein Debüt.

Um vorherzusehen, ob sich der BVB mit Cherny ein Talent angelt, dass einen ähnlichen Weg wie beispielsweise Youssoufa Moukoko gehen kann, ist es zu früh. Fest steht allerdings, dass es der Borussia durch den Transfer mal wieder gelungen ist ein großes deutsches Talent zu verpflichten. Geht die Entwicklung des 15-Jährigen so rasant weiter wie bisher, könnte er vielleicht schon im kommenden Sommer eine Option für die U19 der Dortmunder darstellen. Dann wäre Cherny erst 16 Jahre alt.