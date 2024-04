Borussia Dortmund: Zoff um verletztes Juwel – BVB-Coach völlig außer sich

Ganz schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund! Die eigene U19 machte erst kürzlich die Meisterschaft in der Bundesliga Staffel West klar und darf damit im Mai in der Meisterrunde teilnehmen. Doch jetzt gibt es schlechte Neuigkeiten.

Denn dem Nachwuchs von Borussia Dortmund droht für die entscheidenden Spiele ein ganz bitterer Ausfall. Wie schon im letzten Jahr verletzt sich in der entscheidenden Phase der Saison Kapitän Filippo Mane. Und das sorgt bei seinem Trainer Mike Tullberg für jede Menge Zorn.

Borussia Dortmund: Juwel Mane verletzt

Er gilt als eines der größten Talente in Nachwuchsbereich des BVB. Filippo Mane spielt seit mittlerweile über drei Jahren im Ruhrgebiet. Seither hat er sich in der U19 festgespielt und stieg in dieser Saison auch zum Kapitän auf. In Dortmund ist man sich sicher: Mane kann es bis nach ganz oben schaffen. Kein Wunder, dass es bereits Gerüchte gab, er könne nächste Saison als vierter Innenverteidiger in den Profikader von Edin Terzic aufrücken.

Zunächst muss Mane aber erstmal wieder fit werden. Denn jüngst zog sich das Juwel von Borussia Dortmund einen Muskelfaserriss zu. Mit diesem wird er einige Wochen ausfallen. Ob er die Meisterrunde verpassen wird, ist noch unklar. Der BVB hofft, dass der Heilungsprozess optimal verläuft.

Tullberg mächtig angefressen

Schon in der letzten Saison verpasste der 19-Jährige das Endspiel um den Titel verletzt – und Dortmund verlor gegen Mainz in der Verlängerung. Zudem fiel Mane in dieser Saison bereits mehrere Monate mit einer Luxation der Kniescheibe aus.

Auch deshalb ist U19-Trainer Mike Tullberg ordentlich angefressen. Seine Wut gilt dem italienischen Verband, für dessen Nachwuchsmannschaft Mane im März nominiert war. Da hatte er für den BVB gerade erst wieder sein erstes Spiel über 90 Minuten gemacht.

Wegen der Verletzungshistorie hatte Dortmund die Italiener gebeten, den Spieler nicht in allen drei Spielen einzusetzen. Doch genau das geschah. „Die Absprache mit dem italienischen Verband wurde nicht eingehalten“, sagte Tullberg daher sauer gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Borussia Dortmund: Bitteres U23-Training

So war es Tullberg, der seinem Spieler die nötige Regeneration einräumte, ihn im Ligabetrieb schonte. Und doch fehlt Mane jetzt verletzt. Den Muskelfaserriss zog er sich bei einer Einheit mit der U23 zu, bei der er ab dem kommenden Sommer regelmäßig spielen soll. Ob dies eine Folge der zu frühen Überbelastung beim italienischen Verband ist? Die Reaktion aus Dortmund lässt das vermuten.