Borussia Dortmund: „Traum eines jeden Trainers“ – wird ER direkt zum Kovac-Liebling?

Alles neu bei Borussia Dortmund! Na ja, fast alles. Neuer Trainer, neue Spieler, vielleicht auch eine neue Siegesserie? Mit Niko Kovac soll es beim BVB besser laufen als es die vergangenen Wochen der Fall war. Der neue Coach hat nach dem Heidenheim-Sieg (2:1) übernommen und am letzten Transfertag gleich drei Neuzugänge bekommen.

Einer davon ist Daniel Svensson, der per Leihe zu Borussia Dortmund wechselte. Der Schwede könnte aber langfristig beim BVB bleiben. Einer seiner Ex-Trainer hat nur lobende Worte für ihn übrig. Kovac wird und darf sich freuen.

Borussia Dortmund: Alle Augen auf Svensson

Ein vielversprechender Linksverteidiger hat sich Borussia Dortmund vor Kurzem angeschlossen: Daniel Svensson kommt vom FC Nordsjaelland auf Leihbasis zum Revierklub, der sich zudem eine Kaufoption sichern konnte. Beim BVB hofft man also, dass der 22-Jährige eine Investition für die Zukunft sein könnte.

Auch interessant: Sky: Paukenschlag! Star-Kommentator macht es offiziell

In Dänemark konnte sich Svensson mit seinem starken Offensivdrang als Linksverteidiger immer wieder auszeichnen und viele Scorerpunkte sammeln. Kein Wunder also, dass ehemalige Mitspieler und Trainer nur positive Worte für ihn übrig haben. „Er ist eine Maschine für uns. Seine Verfügbarkeit und die Fähigkeit, jedes Mal zu liefern, das ist in der Welt des Fußballs eine ziemlich unterschätzte Sache“, schwärmte einst Jeppe Tverskov, der lange mit Svensson zusammenspielte.

Ex-Trainer Johannes Hoff Thorup sagte über den BVB-Neuzugang: „Er hält sich extrem gut fit und kümmert sich um sich selbst. Er sorgt dafür, dass sein Körper sehr viele Meter aushält.“

„Traum eines jeden Trainers“

Worauf darf sich Borussia Dortmund freuen? „Ich denke, dass ich eine Ruhe am Ball mitbringe und gut im Spielaufbau bin. Dazu habe ich einen starken linken Fuß“, sagt Svensson über sich selbst. Nicht nur deshalb ist er „der Traum eines jeden Trainers und jeder Schwiegermutter“, so Jens Olsen, der sein Cheftrainer in Nordsjaelland war. Unter ihm war Svensson gesetzt, spielte alle Partien 90 Minuten durch.

Mehr Nachrichten für dich:

Niko Kovac wird sich auch schon seine ersten Eindrücke von Svensson gemacht haben und dann am Wochenende direkt entscheiden, ob der Schwede direkt zum Einsatz kommen wird. Ramy Bensebaini jedenfalls wird sich alles ebenfalls genau anhören und anschauen. Der Algerier hat jetzt einen vielversprechenden Konkurrenten für die linke Abwehrseite bekommen.