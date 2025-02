Borussia Dortmund: Neuzugang lässt nach BVB-Wechsel tief blicken – „Hektische Tage“

Erst am letzten Tag der Winter-Transferperiode hat Borussia Dortmund richtig zugeschlagen und gleich drei neue Spieler verkündet. Carney Chukwuemeka und Daniel Svensson sollen die bislang enttäuschende Saison der Schwarzgelben noch irgendwie retten, Torwart Diant Ramaj wird direkt an den FC Kopenhagen weiter verliehen.

Wie turbulent so ein Transfer kurz vor dem Deadline Day werden kann, erklärt Svensson. Der Neuzugang von Borussia Dortmund packt nach seiner Ankunft in der Revierstadt über den Wechsel aus.

Borussia Dortmund: Neuzugang packt aus

Es sind stressvolle Tage, bis so ein Transfer endgültig über die Bühne geht. Daniel Svensson kam am letzten Tag des Transferfensters vom FC Nordsjaelland zu Borussia Dortmund. Der Linksverteidiger wird in der Rückrunde zunächst als Leihspieler auflaufen. Der BVB hat sich zudem eine Kaufoption gesichert, über die Höhe der Ablöse ist jedoch nichts bekannt.

Auch interessant: Sky: Paukenschlag! Kommentator Wolff Fuss macht es offiziell

„Es waren ein paar sehr hektische Tage“, erklärt Svensson nach dem Deal. Der Schwede habe erst „vor einigen Tagen von dem Interesse gehört“. Dann wurde aber schnell klar, dass er nach Dortmund möchte, betont der Neuzugang. Deswegen ist er sehr froh, „dass jetzt alles geregelt ist“ und er schon bald im Dortmunder-Trikot auflaufen kann.

„Ich kenne die Liga“

Vor seinem Transfer zu Borussia Dortmund habe sich Svensson mit seinem neuen Klub und der neuen Liga auch schon beschäftigt, wie er verriet. „Natürlich habe ich Dortmund sowohl in der Bundesliga, als auch in der Champions League spielen sehen. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Ich habe natürlich viele Bundesliga-Spiele gesehen und kenne die Liga“, erklärt Svensson.

Mehr Nachrichten für dich:

Bei den Schwarzgelben hofft Svensson auf genauso viele Einsätze, wie es in Nordsjaelland der Fall war. Dort ist der Linksverteidiger nämlich gesetzt gewesen. Bei guten Leistungen wird der BVB dann sicherlich auch die Kaufoption ziehen, zumal es auf seiner Position in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gab. Ramy Bensebaini bekommt also einen spannenden Konkurrenten.