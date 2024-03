Borussia Dortmund: Vertrag aufgelöst! BVB vor nächster Rückhol-Aktion?

Bei Borussia Dortmund muss sich etwas tun – da sind sich alle einig. Auf und neben dem Platz gibt der BVB viel zu oft ein ärmliches Bild ab. Längst hat sich das auch in der Tabelle niedergeschlagen.

Nicht nur im Spieler-Kader, auch auf zentralen Positionen in der Führung könnte es bei Borussia Dortmund bald Bewegung geben. Ein einstiger Erfolgsgarant hat nun den Vertrag bei seinem Ex-Klub aufgelöst und ist zurück nach Dortmund gezogen. Folgt bald die nächste große Rückhol-Aktion?

Borussia Dortmund: Ex-Erfolgsgarant zurück in Dortmund

Sahin, Kagawa, Götze, Hummels – mit Rückhol-Aktionen kennt sich der BVB bestens aus. Nur selten waren sie von Erfolg gekrönt. Auch die Leih-Rückkehr von Jadon Sancho bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem könnte es nun zur nächsten großen Reunion kommen. Allerdings nicht auf dem Platz, sondern daneben.

Nicht nur die Spieler und Trainer Edin Terzic stehen immer mehr in der Schusslinie. Auch Sebastian Kehl muss sich Kritik anhören. Seine Kaderplanung im Sommer erwies sich als mangelhaft. Im Winter legte er mit den Leih-Stars Sancho und Ian Maatsen nach, die Wende auf dem Platz lässt aber weiter auf sich warten. Deshalb werden die Rufe nach Veränderung oder zumindest Verstärkung der Kaderplanungs-Abteilung immer lauter.

Mislintat zurück in Dortmund

Ausgerechnet jetzt lässt ein einstiger Erfolgsgarant des BVB aufhorchen. Sven Mislintat hat nach seinem Aus bei Ajax Amsterdam nun auch den Vertrag in den Niederlanden aufgelöst und ist zurück in sein Haus nach Dortmund gezogen. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Der gebürtige Dortmunder ist eine wahre BVB-Legende. Sein Diamanten-Auge bescherte Schwarzgelb unzählige Topstars. Shjinji Kagawa, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé, Mats Hummels, Jadon Sancho, Jakub Blaszczykowski, Raphael Guerreiro, Christian Pulisic… Die Liste der BVB-Juwele, die er entdeckte, ist ellenlang.

Wegen eines Zoffs mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel hatte er den Klub 2017 verlassen. Beim FC Arsenal und dem VfB Stuttgart schrieb er weitere Erfolgsgeschichten. Sein Engagement in Amsterdam wurde zum Desaster. Seit der Trennung im September ist er vereinslos – und viele BVB-Fans schielen auf eine Rückkehr. Und auch Mislintat selbst. „Dortmund ist Heimat und das Verhältnis ist nicht eingerostet“, sagte er jüngst bei „Sky“. „Ein Verein, in dessen Region ich geboren bin und der in meinem Herzen ist, schließe ich nie aus für eine erneute Tätigkeit.“

Aktuell, so sagte er Ende Januar, sei eine BVB-Rückkehr kein Thema. Nun sprechen die Indizien eine andere Sprache. Die Auflösung des Ajax-Vertrags macht eine Verpflichtung nun jederzeit möglich. Die Rückkehr nach Dortmund klingt fast, als wäre schon was im Busch. Ob als Chefscout, Technischer Direktor oder Kehl-Nachfolger, sollte er Watzke als Geschäftsführer ablösen – Möglichkeiten gibt es viele.