Borussia Dortmund: Supercup-Termin steht – doch eine Sache bereitet den Vereinen Bauchschmerzen

Wo läuft was? Die Verteilung der Fußball-Übertragungsrechte kann etwas verwirrend sein. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Borussia Dortmund gegen Bayern München – auch in der kommenden Saison wird dieses Duell die Massen in seinen Bann ziehen.

Mindestens drei Mal wird sich Borussia Dortmund mit dem deutschen Rekordmeister duellieren. Der Termin für das erste Kräftemessen steht nun fest. Doch dieser bereitet nicht nur dem BVB Bauchschmerzen.

Borussia Dortmund trifft im Supercup auf Bayern München. Foto: imago images/Poolfoto

Borussia Dortmund: Supercup findet Mitte August statt

Mit dem Sieg im DFB-Pokal sicherten sich die Dortmunder gleich die Chance auf die nächste Trophäe. Traditionell treten in Deutschland Pokalsieger und Meister im Finale um den Supercup an. Zum dritten Mal in Folge wird dieses Finale BVB gegen Bayern heißen.

Wer schnappt sich den Supercup? Foto: ìmago images/Poolfoto

Nun hat die DFL den Termin für die diesjährige Begegnung bekanntgegeben. Am 17. August empfängt die Borussia den Rivalen aus dem Süden im eigenen Stadion. Die Wahl des Datums sorgt jedoch für Bauchschmerzen.

Wurde der Supercup lange als besseres Vorbereitungsspiel belächelt, findet sie in diesem Jahr erst nach dem ersten Bundesligaspieltag statt. Die Saison 21/22 soll planmäßig am 13. August beginnen. Wenige Tage später steht demnach für die beiden deutschen Top-Teams schon die erste englische Woche an.

+++ Erling Haaland erhält große Auszeichnung, doch viele Fans gehen auf die Barrikaden – „So ein Witz“ +++

Mit Blick auf die hohe Belastung für einige Spieler dürfte das bei beiden Teams für Bauchschmerzen sorgen. Sowohl Dortmund als auch Bayern werden etliche Spieler für die EM abstellen. Diese Akteure haben ohnehin einen kurzen Sommerurlaub.

Die Sorge vor Verletzungen dürfte durch das zusätzliche Spiel innerhalb der Saison nicht kleiner werden – im Gegenteil. Die Befürchtung einiger Fans geht genau in diese Richtung. „Was soll das denn? Ich finde den Termin des Supercups und somit direkt eine englische Woche für den BVB und Bayern München unpassend“, kommentiert ein Fan auf Instagram.

+++ BVB: Jetzt ist es offiziell! Auf diese Nachricht haben alle Fans sehnsüchtig gewartet +++

Supercup-Rangliste: Holt Borussia Dortmund auf?

Auch im letzten Jahr fand die Partie wegen der Verschiebung des Saisonbeginns erst mitten in der Saison statt. Bayern München triumphierte damals mit 3:2 und sicherte sich seinen insgesamt achten Supercup-Titel.

-------------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

-------------------

Mit einem Sieg im August könnte Borussia Dortmund immerhin langsam aufschließen und sich seine siebte Trophäe sichern. Der letzte Erfolg gegen den Rekordmeister liegt zwei Jahre zurück. 2019 gewann man den Pokal mit einem 2:0. (mh)